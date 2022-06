Scarlett Johansson star di My Mother's Wedding, opera prima alla regia di Kristin Scott Thomas

L'attrice Kristin Scott Thomas debutterà come regista e la protagonista di My Mother's Wedding sarà Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson sarà la protagonista di My Mother's Wedding, il primo film diretto dall'attrice Kristin Scott Thomas.

Le riprese del progetto sembra siano già in corso, tuttavia la produzione non ha rivelato molti dettagli sulla ttama.

Kristin Scott Thomas e John Micklethwait hanno scritto la sceneggiatura di My Mother's Wedding.

Nel cast, oltre a Scarlett Johansson, ci saranno anche Sienna Miller, Emily Beecham e Freida Pinto.

L'attrice, recentemente protagonista di Black Widow, ha ottenuto due nomination agli Oscar negli ultimi anni con le sue interpretazioni in Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit.

Tra i prossimi progetti di cui sarà star ci sono invece Asteroid City diretto da Wes Anderson, Project Artemis in cui reciterà accanto a Chris Evans, e Bride diretto da Sebastian Lelio.

Tra i titoli annunciati, ma ancora in fase di sviluppo, c'è anche un lungometraggio ispirato all'attrazione dei parchi Disney Tower of Terror che la vedrà impegnata come produttrice.

Kristin Scott Thomas ha invece ottenuto una nomination agli Oscar nel 1997 con Il Paziente Inglese e in carriera ha conquistato premi prestigiosi come BAFTA, Golden Golobe ed Emmy.

Tra i progetti in cui ha lavorato recentemente c'è la serie Slow Horses, Lost and Found in Paris di Rupert Everett, la commedia Les Cyclades di Marc Fitoussi e il dramma storico Women in the Castle.