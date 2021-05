Scarface and the Untouchable: la storia di Al Capone ed Eliot Ness diventa una serie

La storia di Al Capone ed Eliot Ness, raccontata nel libro Scarface and the Untouchable, diventerà una serie prodotta da Showtime.

Scarface and the Untouchable, il libro in cui si racconta lo scontro a distanza tra Al Capone ed Eliot Ness, sarà alla base di una nuova serie televisiva in fase di sviluppo per Showtime.

Tra le pagine dell'opera scritta da Max Allan Collins e A. Brad Schwartz si offre una ricostruzione degli eventi ambientati a Chicago grazie a interviste, materiali d'archivio e articoli giornalistici.

La sceneggiatura di Scarface and the Untouchable sarà firmata da Ben Jacoby (Newsflash) e nel team della produzione ci sarà Alex Kurtzman tramite la propria Secret Hideout.

Il saggio racconta le vite del gangster Al Capone e della sua nemesi Eliot Ness, durante l'epoca del proibizionismo a Chicago. Collins e Schwartz hanno potuto accedere anche a dei documenti federali e scritti da Ness e dai suoi colleghi.

La serie dovrebbe seguire la struttura del libro che segue quanto accaduto a partire dagli anni '20, quando Al Capone ha creato un impero del crimine, mentre Eliot Ness stava combattendo una battaglia per compiere una riforma della polizia e frenare i crimini in città.

La storia del criminale e dell'agente è stata raccontata più volte sugli schermi cinematografici e televisivi, dando inoltre vita al film Gli intoccabili interpretato da Kevin Costner e Robert De Niro nel 1987, con la regia di Brian de Palma.