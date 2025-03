Saw 11 cancellato, il franchise horror è morto?

Saw XI sarebbe stato cancellato: la produzione del sequel horror è stata interrotta più di un anno fa, secondo un nuovo aggiornamento sul film.

Il nuovo capitolo del franchise era stato confermato non molto tempo dopo l'uscita di Saw X, l'ultimo film che aveva ottenuto un successo di critica e commerciale.

L'uscita del sequel era inizialmente prevista per il 27 settembre 2024, prima di essere posticipata di un intero anno al 26 settembre 2025. Da allora, non ci sono più stati aggiornamenti sullo stato della produzione dell'undicesimo capitolo del franchise horror.

L'era dell'Enigmista è finita davvero?

Saw X: una foto del film

Secondo Bloody Disgusting, Saw XI è stato cancellato senza troppi proclami e una fonte ha rivelato che la produzione è ferma da "quasi un anno". Il report afferma che alcune divergenze tra i produttori avrebbero bloccato la produzione nel gennaio 2024, con uno che cercava di "andare avanti" con il film mentre un altro cercava di bloccarne i progressi.

Saw X: una sequenza

La Lionsgate non ha inviato nessuno che intervenisse per negoziare lo sblocco delle operazioni, portando di fatto alla cancellazione del sequel. Questo, a sua volta, significa che il franchise si è concluso anche con Saw X. Tuttavia, l'articolo fa notare che se verranno realizzati altri film, probabilmente "ricominceranno da capo", optando per un reboot completo della saga.

La scena post-credits di Saw X prometteva una continuazione della storia con i volti noti del franchise: al John Kramer di Tobin Bell si aggiungeva il Mark Hoffman di Costas Mandylor. Anche se non era chiaro se Saw XI sarebbe stato una diretta continuazione, si prevedeva che il film avrebbe visto Bell riprendere il suo ruolo, insieme a Mandylor e Shawnee Smith nel ruolo di Amanda Young. Anche il regista Kevin Greutert sarebbe tornato, mentre Patrick Melton e Marcus Dunstan, co-sceneggiatori del franchise da Saw IV a Saw 3D, avrebbero sostituito Peter Goldfinger e Josh Stolberg.