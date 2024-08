Saturday Night: il primo sguardo al nuovo film di Jason Reitman

Il regista di Ghostbusters: Legacy sta per tornare con un nuovo film dedicato al celebre show comico americano.

Vanity Fair ha condiviso le prime immagini del film sul Saturday Night Live diretto da Jason Reitman, fornendo un primo sguardo del cast stellare nei panni dei loro personaggi. Precedentemente intitolato SNL 1975, il film racconta il primo episodio in onda l'11 ottobre 1975.

Dopo aver rivitalizzato il franchise del padre Ivan Reitman, Ghostbusters, dirigendo Legacy e producendo Minaccia glaciale, Jason Reitman ha deciso di dedicarsi ad un progetto che torna agli anni '70 e all'esplosione di un programma che ha coltivato una generazione di comici.

SNL 1975

La star di The Fabelmans Gabriel LaBelle interpreta il genio creativo del SNL Lorne Michaels, insieme al cast originale dei Not Ready for Prime Time Players: Dylan O'Brien interpreta Dan Aykroyd, Matt Wood sarà John Belushi, Cory Michael Smith sarà Chevy Chase, Lamorne Morris sarà Garrett Morris, Ella Hunt interpreta Gilda Radner, Kim Matula veste i panni di Jane Curtin, Emily Fairn sarà Laraine Newman e Tommy Dewey sarà il capo degli sceneggiatori Michael O'Donoghue.

Il film si svolge in tempo reale, iniziando alle 22.00 di sera della prima messa in onda del SNL e culmina con l'episodio finale, fornendo uno sguardo unico su quello che a tutti gli effetti era un esperimento televisivo che ha fatto la storia della televisione.

"È una comedy thriller, se si può chiamare così un genere. Si tratta non solo dei primi sette attori ma anche degli sceneggiatori, del reparto artistico e di tutti coloro che si sono uniti all'ultimo secondo per cambiare la televisione. Il format era diverso da qualsiasi cosa si fosse mai vista prima" ha dichiarato Reitman a Vanity Fair.

Il cast comprende anche Cooper Hoffman, Rachel Sennott, Finn Wolfhard, Nicholas Braun, Jon Batiste, Naomi McPherson, Kaia Gerber, Nicholas Podany, Willem Dafoe, J.K. Simmons, Joe Chrest, Taylor Gray, Mcabe Gregg, Andrew Barth Feldman e Billy Bryk.