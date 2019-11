Sarah Michelle Gellar potrebbe tornare in tv con Sometimes I Lie

Sarah Michelle Gellar potrebbe presto tornare sugli schermi televisivi grazie alla serie limitata intitolata Sometimes I Lie, tratta dal romanzo scritto dalla giornalista Alice Feeney.

Il progetto verrà scritto da Robin Swicord, che ha ottenuto una nomination agli Oscar, e nel team della produzione potrà contare anche sulla presenza di Ellen DeGeneres tramite la sua A Very Good Production e Fox Entertainment. Sarah Michelle Gellar sarà la protagonista e produttrice esecutiva di Sometimes I Lie, lo show in fase di sviluppo per il network Fox in cui si racconta la storia di Amber Reynolds, una donna che si trova in un letto di ospedale, dove giace in coma, senza ricordare come è arrivata lì, consapevole però che non si è trattato di un incidente.

Spaventata e intrappolata nel proprio corpo. Amber cerca di ricordare quanto le è accaduto con un marito che non la ama più, una sorella che nasconde un pericoloso segreto e un ex fidanzato che non riesce a lasciarla andare. La protagonista sa che qualcuno sta mentendo e che la sua vita è in pericolo. Il racconto si divide tra il suo presente, la settimana prima dell'incidente e una serie di ricordi di infanzia che risalgono a venti anni fa.