Sarah Michelle Gellar sceglie Ritorno al Futuro per il suo costume di Halloween 2019!

Sarah Michelle Gellar e suo marito Freddie Prinze Jr. in occasione di Halloween 2019 hanno deciso di ispirarsi a Ritorno al Futuro, creando dei costumi davvero fantastici e curati in ogni dettaglio.

Online l'attrice ha condiviso una foto accanto al coniuge in versione Marty McFly e Emmett "Doc" Brown, ricreando in modo perfetto lo stile delle immagini promozionali di Ritorno al futuro dei protagonisti interpretati da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. hanno curato la creazione dei propri costumi in ogni dettaglio, dagli indumenti agli accessori.

Ecco lo scatto:

Nell'ottobre del 1985 usciva nelle sale italiane Ritorno al futuro, considerato un'icona del cinema che ottenne l'Oscar per il miglior montaggio sonoro. Al successo che le avventure di Marty McFly e del bizzarro dottor Emmett "Doc" Brown ottennero in tutto il mondo, seguirono altri due capitoli: Ritorno al futuro parte II nel 1989 e Ritorno al futuro parte III nel 1990. Da tempo si accenna alla possibilità di realizzare un quarto capitolo della saga, idea che per ora non si è ancora concretizzata.