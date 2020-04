Sarah Michelle Gellar e Halle Berry: vestite con un cuscino per la challenge su Instagram

Sarah Michelle Gellar e Halle Berry vestite solo con un cuscino è apparsa su Instagram per partecipare alla fortunata #pillowchallenge, che sta impazzando tra le celebrità annoiate durante la quarantena. La star di Buffy è riuscita a mettere insieme un outfit con un singolo cuscino e una cintura, abbinando il tutto a degli stivali dai tacchi vertiginosi.

Una delle prime star di Hollywood a dominare la sfida è stata Halle Berry, che ha "indossato" un cuscino nero con tanto di cappello abbinato. Molto chic, oltretutto all'aperto per un tocco di spensieratezza. Sarah Michelle Gellar ha invece scelto una tenue fantasia leopardata, sembrerebbe rosa su bianco, e si è fatta immortalare all'interno della sua splendida casa, con tanto di scalinata di sfondo.

Nell'attuale situazione di eremitismo forzato stiamo decisamente iniziando ad accusare il colpo, e i social sono il luogo perfetto per sfogare un po' della frustrazione da reclusi. C'è chi come Tom Holland e Jake Gyllenhaal si cimenta in sfide a torso nudo per la gioia di molti, e c'è chi si accontenta di inventare qualche nuovo look bizzarro, come nel caso della #pillowchallenge.

Anche in Italia la sfida ha preso piede e coinvolto diverse vip e influencer, ma l'ingresso in campo di Sarah Michelle Gellar che indossa il cuscino ha fatto piazza pulita. La versione di Halle Berry rimane comunque la migliore, ma anche l'attrice che per molti è e rimane Buffy - L'ammazzavampiri si difende, pur lamentando una certa perdita di abitudine ai tacchi, come scritto nella didascalia alla foto: "Comunque è molto strano portare i tacchi. Penso che dovrò iniziare a metterli una volta a settimana per non dimenticare come ci si cammina."