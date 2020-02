Sapiens, prima puntata del 2020 stasera su Rai3 con Mario Tozzi

Mario Tozzi torna stasera su Rai3 alle 21:45 con la prima puntata del 2020 di Sapiens - Un solo pianeta per parlare dell'emergenza climatica.

Sapiens e Mario Tozzi tornano stasera su Rai3, alle 21:45, con la prima puntata della nuova stagione, dopo una prima edizione che si è dimostrata un successo in fatto di ascolti e interazioni social.

Sapiens - un solo pianeta vuole essere un racconto che produce consapevolezza, inducendo alla riflessione e ponendo interrogativi ai quali Mario Tozzi proverà a fornire delle possibili risposte. A dare il via a questa seconda serie di puntate sarà uno dei temi più discussi al livello globale: l'emergenza climatica, qui affrontata dall'unico punto di vista possibile, quello scientifico.

Le mobilitazioni giovanili e il grande movimento studentesco nato dall'iconica Greta Thunberg, hanno finalmente polarizzato l'attenzione mediatica, politica, sociale e economica di tutto il mondo, creando un acceso dibattito: È naturale il cambiamento climatico in atto? È simile ai cambiamenti climatici del passato o è anomalo? Dipende da cause naturali o dai sapiens? Possiamo e dobbiamo fare qualcosa per contrastarlo? Tante domande a cui Mario Tozzi proverà a dare risposte chiare e semplici, seguendo quel processo originale e rigoroso d'indagine che solo la scienza può dare.

Ogni puntata si sviluppa attraverso un racconto tematico composto da indagini realizzate sul campo da Mario Tozzi, documentari, schede e una grafica spettacolare, avvolgente e innovativa, che porta lo spettatore all'interno dei fenomeni e dei significati. Il programma si apre e si chiude con un'inedita forma di Ted nella quale Mario Tozzi inizialmente pone gli interrogativi inerenti al tema della puntata e in conclusione tira le fila del suo percorso di esplorazione e di indagine, provando a fornire delle risposte.