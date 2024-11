Sanremo Giovani: chi sono i primi tre finalisti

Due allievi di Amici e un cantautore semi-esordiente: ecco chi sono i primi tre finalisti di Sanremo Giovani che si giocano il tutto per tutto per il Festival di febbraio.

Si scaldano i motori in vista del Festival di Saremo condotto da Carlo Conti. Quest'anno, diversamente dalle edizioni precedenti, si torna alle "Nuove Proposte". I due cantanti che si contenderanno il titolo si sfideranno sul palco dell'Ariston ma la selezione è lunga. E Sanremo Giovani ha il compito di trovare i due artisti. Un primo passo è stata la selezione dei primi tre finalisti che avranno accesso alla semifinale del 6 dicembre. Tra i cantanti ci sono 2 volti noti di Amici.

Chi sono i primi tre finalisti proclamati da Alessandro Cattelan

La prima puntata è andata in onda ieri sera su Rai 2 e Rai Radio 2. A giudicare una commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo. A spuntarla tra gli artisti sono stati Mew, Tancredi e Mazzariello. Mew ha eseguito "Oh my God", mostrando tutta la sua energia. Non è nuova all'ambiente musicale: ha partecipato nel 2022 ad Amici di Mara de Filippi lasciando la scuola a causa di alcuni problemi di salute. Ora è in radio con Grandine, duetto che ha eseguito con Holden.

Tancredi, invece, ha portato Standing ovation. Si tratta di un brano differente rispetto al resto della sua produzione. Il cantante aveva già partecipato lo scorso anno senza passare le selezioni. E' noto per aver studiato ad Amici del 2021 e negli ultimi anni ha scritto diversi brani, tra cui Faccio da me di Donatella Rettore.

Terzo finalista è Mazzariello che ha eseguito Amarsi per lavoro. Cantautore molto giovane, scrive le sue canzoni partendo dalla chitarra. Ha pubblicato le sue prime canzoni nel 2021 e, nel corso di questi ultimi anni si è distinto per la sua scrittura originale ed evocativa.