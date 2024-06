Sanremo giovani: si abbassa l'età per partecipare, fino a 4 in gara per le nuove proposte

Le ultime quattro edizioni di Sanremo sono state di certo tra i picchi più alti raggiunti dallo show canoro nel corso della sua pluridecennale esistenza, di certo questo renderà una sfida non da poco quella che dovrà affrontare Carlo Conti. Il noto conduttore non è nuovo alla direzione artistica dello spettacolo, ma c'è da dire che ciò che ha fatto Amadeus sarà difficile da replicare e/o superare.

Sanremo Giovani: La strada verso il palco dell'Ariston

La prossima edizione di Sanremo Giovani subirà dei netti cambiamenti rispetto al passato. Prima di tutto l'età massima dei partecipanti è stata ridotta dai 30 ai 26 anni. Oltre a ciò alla competizione sono state aggiunte cinque nuove serate, che si terranno in seconda battuta su rai 2. Quattro di queste saranno dedicate alle sfide (12,19,26 novembre, 3 dicembre), in cui i partecipanti proporranno i loro brani, da queste solo in 3 potranno accedere alla semifinale del 10 dicembre, in cui gli artisti partecipanti si ridurranno da 12 a 6, con loro anche 2 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

Il 18 dicembre sarà poi la volta della serata finale che verrà trasmessa live in prima serata su rai 1: qui saranno in 8 le potenziali nuove proposte pronte a sfidarsi, ma solo 4 di loro avranno modo di salire sul palco dell'Ariston durante l'edizione di Sanremo 2025, che andrà in onda sempre sul primo canale dall'4 all'8 febbraio.

Sanremo Giovani: le nuove regole

A partire da oggi 27 giugno è stato reso ufficiale il nuovo regolamento apportato allo show dedito alla scelta dei giovanissimi che parteciperanno al famoso show canoro, che dallo stesso Carlo Conti è stato così spiegato: "La reintroduzione della categoria nuove proposte, separata da quella dei Big, è intesa a voler creare un momento di maggior valorizzazione dei giovani. Questo così come l'abbassamento dell'età sono scelte volte a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, tra i vari step di Sanremo Giovani. Il fine ultimo è individuare quelli che saranno i Big del futuro". Voi che ne pensate?