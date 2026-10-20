Sanremo Giovani, da Amici a X Factor: i volti noti e le sorprese tra i 60 selezionati

Da Albe a Petit passando per rob e Les Votives, la selezione riunisce ex concorrenti dei talent show, artisti con un passato a Sanremo Giovani e nomi emergenti che potrebbero sorprendere il pubblico.

Sanremo Giovani entra nel vivo con i 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo. Nell'elenco pubblicato dalla Rai il 19 ottobre 2026 spuntano diversi nomi già conosciuti dal pubblico televisivo, tra ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi e X Factor, artisti che hanno già tentato la strada di Sanremo Giovani e protagonisti di altri concorsi musicali. Accanto a loro ci sono anche cantanti che, pur non avendo partecipato ai principali talent show televisivi, hanno costruito un seguito attraverso la musica e i social network.

A selezionare i candidati è stata la Commissione Musicale composta da Stefano De Martino, Claudio Fasulo, Fabio Volo, dal Maestro Pino Perris, Carlo Pastore, Noemi ed Ema Stokholma. Gli artisti ammessi si esibiranno dal vivo durante le audizioni in programma presso la Sala A di via Asiago.

La selezione presenta percorsi differenti, tra esperienze televisive, concorsi musicali e nuove promesse. Un panorama eterogeneo che potrebbe riservare sorprese nella corsa verso il Festival di Sanremo.

La Rai ha sottolineato anche un dato relativo alle candidature: "Per la prima volta nella storia recente del concorso si registra infatti una sostanziale parità tra candidature maschili e femminili, a conferma di una crescente presenza delle giovani artiste nel panorama musicale nazionale".

Plasma

Sanremo Giovani, da Amici arrivano Albe, Petit e Plasma

Tra i 60 selezionati figurano diversi artisti che il pubblico ha già avuto modo di conoscere grazie ad Amici di Maria De Filippi.

C'è Albe, finalista di Amici 21, che ha partecipato anche ad Area Sanremo nel 2024 e nel 2025. Daniel Cosmic, concorrente di Amici 18, è apparso anche nel programma Tu sì que vales, mentre Emma Muscat, proveniente da Amici 17, ha rappresentato Malta all'Eurovision Song Contest 2022.

Nella lista compare anche FRASA, proveniente da Amici 25, insieme a Jacopo Sol, concorrente di Amici 24 e finalista di Sanremo Giovani 2023. Petit, finalista di Amici 23, ha già partecipato a Sanremo Giovani 2025.

Tra questi nomi c'è anche Plasma, proveniente da Amici 25, che vanta un'esperienza anche a X Factor, dove ha partecipato ai Bootcamp dell'edizione 2024.

Locandina di Les Votives

X Factor, da rob ai Les Votives: chi punta su Sanremo Giovani

Anche X Factor è ben rappresentato tra i candidati ammessi alle audizioni. Nell'elenco ci sono artisti che hanno raggiunto fasi differenti del programma, dalle selezioni ai Live, fino alla vittoria.

rob, vincitrice di X Factor 2025, è uno dei nomi più riconoscibili del gruppo. Tra i selezionati figurano anche Les Votives, secondi classificati a X Factor 2024, e LAYANA, che nell'edizione 2025 ha raggiunto il quarto Live.

Completano il gruppo Davide De Luca, arrivato al primo Bootcamp di X Factor 2026, MilleAlice e Tommaso Vulpio, entrambi arrivati alla Last Call nell'edizione 2025, e SANTI, concorrente di X Factor 2020, che aveva raggiunto il terzo Live.

C'è poi Seltsam, che oltre al percorso legato a X Factor ha partecipato a Sanremo Giovani 2025. Tra gli artisti selezionati figura anche Abat-Jour, gruppo che ha preso parte a X Factor e ha vinto Musicultura 2025.

Lea Gavino

Da Sanremo Giovani a 1MNEXT, gli artisti che hanno già tentato la strada del Festival

Tra i candidati ci sono anche nomi che hanno già partecipato alle selezioni sanremesi o ad altri percorsi legati alla musica dal vivo.

ARIANNA ROZZO ha preso parte a Sanremo Giovani 2024, mentre Lea Gavino, nota anche per il suo ruolo nella serie Skam Italia, è stata protagonista di Sanremo Giovani 2025. Lor3n ha raggiunto la finale di Sanremo Giovani 2023, mentre OCCHI ha partecipato all'edizione 2025.

Guardando agli altri concorsi, Shizarina ha preso parte alle selezioni di 1MNEXT 2026 e Ilaria Kappler è arrivata in finale. Tra gli artisti con esperienze differenti figura anche Dubrazil, proveniente da Nuova Scena, il talent rap di Netflix.

A completare il quadro ci sono i Santamarea, vincitori di Musicultura 2023, una manifestazione che negli anni ha contribuito a dare visibilità a diversi artisti emergenti della scena italiana.

Alessandra Tumolillo

Sanremo Giovani, chi sono i nomi da scoprire

Accanto ai concorrenti già passati dalla televisione, la lista comprende una serie di artisti che potrebbero essere meno familiari al pubblico generalista, ma che hanno avuto modo di sviluppare il proprio percorso musicale al di fuori dei principali talent show.

Tra i nomi selezionati figurano Alessandra Tumolillo, Ansia, Asja, Axel, Basim, BIANCA., ceneri, CHIARA VINCI, CIALUNA, CLAE, Enne, Florinda, frambo, Futura, Gallas, GIORGIA ARI, Hermes, Iora, Jones Junior, KAWAKAMI, Khamilla, LA BASE, LioN, Maddalena, Malemà, Neartica, nodialpettine, Poli Ok e QUARTO.

Per questi artisti sarà interessante approfondire la presenza sulle piattaforme digitali, le pubblicazioni musicali e il rapporto con il pubblico online. L'assenza di una partecipazione ai talent televisivi più noti, infatti, non significa necessariamente essere sconosciuti: molti giovani musicisti costruiscono la propria fanbase attraverso singoli, esibizioni dal vivo e contenuti sui social, oppure attraverso ospitate televisive all'interno di programmi di successo e collaborazioni musicali con artisti già affermati.