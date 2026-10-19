Sanremo 2027, i The Jackal verso il PrimaFestival: la trattativa con la Rai è vicina alla chiusura

La 77ª edizione del Festival di Sanremo, che vedrà per la prima volta Stefano De Martino alla conduzione, comincia a prendere forma. Dopo le prime indiscrezioni sul numero dei cantanti in gara, sulla selezione delle Nuove Proposte e sulla struttura delle cinque serate della kermesse, emergono nuovi dettagli anche sui programmi che accompagneranno il pubblico durante la settimana sanremese.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero infatti i The Jackal i nomi in pole position per la conduzione del PrimaFestival, l'appuntamento che precede le serate del Festival e che racconta il dietro le quinte della manifestazione.

I The Jackal alla conduzione del PrimaFestival: l'indiscrezione

A lanciare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine di Chi. Secondo quanto riportato dal giornalista, la trattativa con la Rai sarebbe ormai a buon punto: "La trattativa con la Rai è molto avanzata e sarebbe vicina alla chiusura: mancherebbe solo la firma", si legge sul magazine.

Carlo Conti e Stefano de Martino

Se l'accordo dovesse essere confermato, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci e Aurora Leone potrebbero diventare i nuovi volti del PrimaFestival, prendendo il posto di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che hanno guidato il programma nell'edizione precedente.

Come da tradizione, il PrimaFestival accompagnerà il pubblico con interviste ai cantanti in gara, curiosità, retroscena e aggiornamenti su quanto accadrà a Sanremo nei giorni della manifestazione.

The Jackal e Sanremo, un rapporto già consolidato

La possibile partecipazione del gruppo al PrimaFestival non rappresenterebbe una novità assoluta per il collettivo comico, che negli ultimi anni ha già avuto diverse occasioni per avvicinarsi al mondo della kermesse ligure.

Nel 2022, Ciro Priello aveva già condotto il PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Nel 2025, invece, Gianluca Colucci, conosciuto anche come Fru, aveva partecipato come ballerino e ospite speciale durante l'esibizione dei The Kolors con Un ragazzo, una ragazza.

Più recentemente, nel 2026, Aurora Leone aveva affiancato Nicola Savino alla conduzione del DopoFestival, consolidando ulteriormente il legame tra il gruppo e la manifestazione musicale.

Sanremo 2027, le novità attese per la 77ª edizione

Oltre alla possibile conduzione del PrimaFestival affidata ai The Jackal, cresce l'attesa per conoscere tutti i dettagli della 77ª edizione del Festival di Sanremo. Al centro dell'attenzione ci sono innanzitutto il numero dei Big in gara, da quest'anno il regolamento ufficiale prevede un totale di 24 Campioni nella categoria unica, nelle edizioni precedenti, come quella del 2026 guidata da Carlo Conti, i Big in gara sono stati invece 30.

La Serata Performance del 19 febbraio è la novità più importante introdotta da De Martino. Gli artisti in gara reinterpretano la propria canzone in gara modificandone la messa in scena, l'arrangiamento o le modalità interpretative: Il vincitore della Serata Performance ottiene direttamente il pass per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027, indipendentemente da chi vincerà poi Sanremo il giorno successivo