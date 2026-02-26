Sanremo 2026, scaletta completa della terza serata: orari, ordine di uscita, ospiti

La terza serata di Sanremo 2026 entra nel vivo con una scaletta fitta di esibizioni e ospiti. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti, gli orari previsti e tutti i dettagli sulla serata in diretta dal Teatro Ariston, tra gara, super ospiti e possibili sorprese sul palco.
La scaletta della terza serata di Sanremo 2026
Orario di inizio: 20:40
Fine prevista: 01:12
Big in gara: 15
Nuove Proposte: 2 (proclamazione vincitore o vincitrice)
Anche stasera, al termine del PrimaFestival, Carlo Conti e Laura Pausini daranno il via a un nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo 2026, puntuali alle 20:40.
Come già accaduto ieri, la serata si aprirà con la gara delle Nuove Proposte, al termine della quale verrà annunciato chi, tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci, porterà a casa il titolo.
Alle 21:08, quando saliranno sul palco Maria Antonietta & Colombre, si aprirà ufficialmente la gara dei Big, che stasera canteranno ancora in 15. Dopo l'ultima esibizione, e lo stop al televoto, sarà finalmente il momento della nuova classifica, che terrà conto anche dei voti di ieri sera.
20.40 - Ingresso di Carlo Conti e Laura Pausini
20.43 - Ingresso di Gianluca Gazzoli e inizio della sfida finale delle Nuove proposte fra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Apertura del televoto
20.58 - Annuncio del vincitore o della vincitrice delle Nuove proposte
21.06 - Conti apre il televoto per i cantanti Big
21.08 - Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
21.14 - Ingresso di Irina Shayk
21.17 - Leo Gassmann con Naturale
21.23 - Premio alla carriera a Mogol
21.31 - Ingresso di Ubaldo Pantani che imita Lapo Elkann
21.34 - Malika Ayane con Animali notturni
21.45 - Sul palco il Piccolo coro dell'Antoniano
21.54 - Sal Da Vinci con Per sempre sì
22.03 - Collegamento con Paolo Sarullo
22.10 - Tredici Pietro con Uomo che cade
22.16 - Ingresso di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi
22.26 - Raf con Ora e per sempre
22.37 - Eros Ramazzotti canta Adesso Tu
Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano L'aurora
23.02 - Francesco Renga con Il meglio di me
23.08 - I The Kolors sul Suzuki Stage
23.22 - Eddie Brock con Avvoltoi
23.29 - Serena Brancale con Qui con me
23.41 - Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana
23.49 - Samurai Jay con Ossessione
00.02 - Arisa con Magica favola
00.08 - Michele Bravi con Prima o poi
00.15 - Luchè con Labirinto
00.30 - Mara Sattei con Le cose che non sai di me
00.36 - Sayf con Tu mi piaci tanto
00.59 - Conti dà lo stop al televoto
01.07 - Classifica provvisoria
01.12 - Fine della serata
Ospiti e co-conduttori della seconda serata di Sanremo 2026
Anche in questo giovedì 26 febbraio ci saranno due co-conduttori al fianco di Laura Pausini e Carlo Conti: si tratta della super modella russa Irina Shayk e del comico Ubaldo Pantani, "ingaggiato" poco più di una settimana fa nello studio di Che tempo che fa di Fabio Fazio.
I The Kolors (con o senza Fru dei The Jackal?) animeranno piazza Colombo dal Suzuki Stage, mentre Max Pezzali è atteso alla sua terza esibizione sulla nave Costa Toscana.
Sul palco dell'Ariston saliranno Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, per promuovere la commedia Un bel giorno,
mentre poco dopo le 22:30 sarà il momento del duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys.