Sanremo 2026, scaletta completa della terza serata: orari, ordine di uscita, ospiti

Giovedì 26 febbraio, nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, si esibiranno gli altri 15 Big in gara, ci sarà la finale delle Nuove Proposte, ma soprattutto ci sarà Alicia Keys: ecco a che ora

La terza serata di Sanremo 2026 entra nel vivo con una scaletta fitta di esibizioni e ospiti. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti, gli orari previsti e tutti i dettagli sulla serata in diretta dal Teatro Ariston, tra gara, super ospiti e possibili sorprese sul palco.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026

Orario di inizio: 20:40

Fine prevista: 01:12

Big in gara: 15

Nuove Proposte: 2 (proclamazione vincitore o vincitrice)

Anche stasera, al termine del PrimaFestival, Carlo Conti e Laura Pausini daranno il via a un nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo 2026, puntuali alle 20:40.

Come già accaduto ieri, la serata si aprirà con la gara delle Nuove Proposte, al termine della quale verrà annunciato chi, tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci, porterà a casa il titolo.

Alle 21:08, quando saliranno sul palco Maria Antonietta & Colombre, si aprirà ufficialmente la gara dei Big, che stasera canteranno ancora in 15. Dopo l'ultima esibizione, e lo stop al televoto, sarà finalmente il momento della nuova classifica, che terrà conto anche dei voti di ieri sera.

20.40 - Ingresso di Carlo Conti e Laura Pausini

20.43 - Ingresso di Gianluca Gazzoli e inizio della sfida finale delle Nuove proposte fra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Apertura del televoto

20.58 - Annuncio del vincitore o della vincitrice delle Nuove proposte

21.06 - Conti apre il televoto per i cantanti Big

21.08 - Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta

21.14 - Ingresso di Irina Shayk

21.17 - Leo Gassmann con Naturale

21.23 - Premio alla carriera a Mogol

21.31 - Ingresso di Ubaldo Pantani che imita Lapo Elkann

21.34 - Malika Ayane con Animali notturni

21.45 - Sul palco il Piccolo coro dell'Antoniano

21.54 - Sal Da Vinci con Per sempre sì

22.03 - Collegamento con Paolo Sarullo

22.10 - Tredici Pietro con Uomo che cade

22.16 - Ingresso di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi

22.26 - Raf con Ora e per sempre

22.37 - Eros Ramazzotti canta Adesso Tu

Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano L'aurora

23.02 - Francesco Renga con Il meglio di me

23.08 - I The Kolors sul Suzuki Stage

23.22 - Eddie Brock con Avvoltoi

23.29 - Serena Brancale con Qui con me

23.41 - Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana

23.49 - Samurai Jay con Ossessione

00.02 - Arisa con Magica favola

00.08 - Michele Bravi con Prima o poi

00.15 - Luchè con Labirinto

00.30 - Mara Sattei con Le cose che non sai di me

00.36 - Sayf con Tu mi piaci tanto

00.59 - Conti dà lo stop al televoto

01.07 - Classifica provvisoria

01.12 - Fine della serata

Ospiti e co-conduttori della seconda serata di Sanremo 2026

Anche in questo giovedì 26 febbraio ci saranno due co-conduttori al fianco di Laura Pausini e Carlo Conti: si tratta della super modella russa Irina Shayk e del comico Ubaldo Pantani, "ingaggiato" poco più di una settimana fa nello studio di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

I The Kolors (con o senza Fru dei The Jackal?) animeranno piazza Colombo dal Suzuki Stage, mentre Max Pezzali è atteso alla sua terza esibizione sulla nave Costa Toscana.

Sul palco dell'Ariston saliranno Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, per promuovere la commedia Un bel giorno,

mentre poco dopo le 22:30 sarà il momento del duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys.