Sanremo 2025: chi sono Lil Jolie e Vale LP, il giovane duo che arriverà al Festival

Con il cast già variegato e molto promettente del Festival di Sanremo 2025, quest'anno all'Ariston si esibiranno le Nuove proposte, selezionate nella kermesse di Sanremo Giovani. Tra i 4 artisti in gara spuntano anche Vale LP e Lil Jolie. Insieme canteranno la canzone dal titolo "Dimmi tu quando sei pronto a fare l'amore". Ma chi sono le due promesse della musica?

Vale LP e Lil Jolie: due ragazze della provincia di Caserta che arrivano all'Ariston

Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino, nasce a Calvi Risorta nel 1999. Ha iniziato a condividere la sua musica nel 2018 pubblicando alcune demo su Soundcloud, ma la vera svolta arriva nel 2021, quando conquista il pubblico partecipando a X Factor. Con il suo inedito Cherí entra ai Live Show sotto la guida di Emma Marrone, che ne riconosce il talento.

Da lì poi la cantante comincia a costruisce un percorso musicale che combina l'hip hop, l'R&B, il soul e il cantautorato. Tra i brani del disco spicca la collaborazione con Lil Jolie che celebra il loro legame musicale e artistico.

Diverso è il percorso di Lil Jolie. Angela Ciancio, questo è il suo vero nome, nasce a Sparanise nel 2000. Dopo essersi fatta notare con collaborazioni nella scena urban e hip hop, pubblica nel 2022 l'EP Bambina, dove il brano Soliloquio la vede già lavorare con Vale LP.

La sua carriera prende una svolta quando, nel 2023, arriva ad Amici di Maria De Filippi. Qui viene apprezzata per il tuo timbro vocale e per la presenza scenica. Arriva al serale ma viene eliminata nelle prime puntate. Da questa esperienza Lil Jolie pubblica l'EP La Vita Non Uccide, che esplora temi personali con uno stile maturo e originale.

Ora le due ragazze hanno unito i loro talenti e, insieme, sfideranno altre tre nuove proposte al Sanremo 2025 in partenza l'11 febbraio su Rai 1.