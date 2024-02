Sanremo 2024, la scaletta della quarta serata: ospiti, orari, ordine di uscita dei cantanti

La puntata dedicata a duetti e cover di Sanremo 2024 sarà anche quella più lunga, come sottolineato da Amadeus durante la conferenza stampa odierna. La scaletta della quarta serata infatti ci informa che la puntata dovrebbe finire alle 2:12, ma non è escluso si possa ulteriormente ritardare.

La scaletta della quarta puntata

Sarà Lorella Cuccarini ad accompagnare Amadeus, come co-conduttrice, per tutta la sera di venerdì 9 febbraio. A esibirsi saranno tutti e 30 gli artisti ma non con i pezzi in gara: ciascuno di loro infatti porterà sul palco dell'Ariston una cover o un medley da eseguire insieme ad altri artisti ospiti.

L'ordine di uscita degli artisti

Sangiovanni con Aitana

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia

Rose Villain con Gianna Nannini

Gazzelle con Fulminacci

The Kolors con Umberto Tozzi

Alfa con Roberto Vecchioni

Bnkr44 con Pino D'Angiò

Irama con Riccardo Cocciante

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Santi Francesi con Skin

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara

Ghali con Ratchopper

Clara con Ivana Spagna e il Coro di Voci bianche del Teatro Reggio di Torino

Loredana Bertè con Venerus

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio

Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma

Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Dargen D'Amico con Babel Nova Orchestra

Mahmood con i Tenores di Bitti

Mr. Rain con Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane

Emma con Bresh

Il Volo con Stef Burns

Diodato con Jack Savoretti

La Sad con Donatella Rettore

Il Tre con Fabrizio Moro

BigMama con Gaia, Sissi e La Niña

Maninni con Ermal Meta

Fred De Palma con Eiffel 65

Renga e Nek

Gli ospiti

Ospiti della quarta serata, oltre a quelli che parteciperanno ai duetti, il campione di MotoGP Francesco Bagnaia, le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, protagoniste del film Volare.

A Piazza Colombo sul Suzuki stage si esibirà Arisa, mentre ad intrattenere il pubblico sulla Costa Smeralda ci sarà Gigi D'Agostino.

Gli orari

In aggiornamento...