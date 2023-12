Sanremo 2024: Roberto Bolle sarà il super ospite della finale

Roberto Bolle sarà l'ospite d'onore della serata finale di Sanremo 2024: l'annuncio misterioso di Amadeus, anticipato oggi via social, riguardava la presenza dell"étoile che ha unito i due mondi". La notizia, come le altre, ha occupato alcuni minuti del TG1 delle 20:00.

Roberto Bolle a Sanremo per la seconda volta

Il ballerino era stato già sul palco dell'Ariston nel 2016, proprio nella serata finale, in cui si era mostrato in una veste insolita: quella di étoile rock. Bolle aveva infatti danzato sulle note di We Will Rock You dei Queen, prima di esibirsi, insieme a Virginia Raffaele, in una scatenata La notte vola di Lorella Cuccarini.

Cosa gli riserverà il palco dell'Ariston per questo ritorno, a 8 anni di distanza? Ancora presto per dirlo ma la presenza di Fiorello, co-conduttore nella stessa serata, promette che qualunque cosa può succedere.

Gli altri annunci di Amadeus

Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini saranno le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024. Se Marco Mengoni sarà l'ospite musicale e il co-conduttore della serata d'apertura, martedì 6 febbraio, il mercoledì toccherà a Giorgia affiancare Amadeus. Teresa Mannino sarà la co-conduttrice di giovedì 8 febbraio, nella serata delle cover, venerdì 9 febbraio, a salire sul palco dell'Ariston sarà Lorella Cuccarini. Amadeus ha poi riservto un posto d'onore all'amico Fiorello, co-conduttore nella serata finale.

Paola e Chiara saranno le conduttrici del Prima Festival (con gli inviati Mattia Stanga e Daniele Cabras), Giovanni Allevi il super ospite della seconda serata.

I cantanti in gara

Una competizione ancora più lunga del solito, quella del 2024, che porterà sul palco dell'Ariston ben 30 artisti in gara, 27 big e 3 giovani. Ecco i nomi:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred de Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Regna e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

I tre giovani artisti che prenderanno parte alla kermesse, in programma nella cittadina ligure dal 6 al 10 febbraio 2024, saranno proclamati nella serata del 19 dicembre, durante la finale di Sanremo Giovani.