Sanremo 2024, allarme bomba alla vigilia: evacuata Villa Nobel, sede delle radio Mediaset

Una vigilia agitatissima per Sanremo 2024, che ha dovuto fare i conti con un allarme bomba a Villa Nobel, scelta come sede dalle radio del gruppo Mediaset da oggi fino al 10 febbraio. Al party erano presenti anche diversi big in gara ma nel corso della serata la struttura è stata sgomberata in fretta e furia e tutti gli invitati si sono riversati in strada.

L'allarme bomba

Tutto è iniziato intorno alle 22:00 del 5 febbraio con una telefonata anonima che, mentre era in corso uno dei tanti party della vigilia, ha avvisato che Villa Nobel rischiava di saltare in aria. Tutti i presenti - si è parlato di 27 artisti in gara, tra cui Annalisa, i The Kolors, Ghali, Mr Rain, i Negramaro e Geolier - sono stati immediatamente indirizzati verso l'uscita. Un testimone ha raccontato al TG regionale che era stato da poco servito il primo piatto quando alcuni agenti hanno avvisato i cantanti di quanto stava succedendo, invitandoli ad abbandonare immediatamente la struttura.

Molti degli ospiti sono stati costretti a tornare verso il centro cittadino a piedi, in abito da sera e senza cappotto, lasciato a Villa Nobel nella concitazione del momento. Polizia, vigili del fuoco e artificieri hanno subito chiuso via Cavallotti al traffico ma, da quello che si è appreso nelle ore successive, non sarebbe stata rinvenuta alcuna bomba.

Il precedente di Sanremo 2023

Anche lo scorso anno si era verificato qualcosa di simile: un allarme bomba aveva interessato una delle strade più vicine all'Ariston, presidiate costantemente dalle forze dell'ordine duante la "settimana santa". In quel caso però, nonostante assai rudimentale, era stato in effetti trovato un pacco bomba contenente un innesco a lenta combustione, polvere da sparo e dei proiettili.