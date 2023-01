Sanremo 2023, Giorgia: spoilerato il testo della canzone Parole dette male

Il testo della canzone di Giorgia per Sanremo 2023 è stato spoilerato per errore dal sito di Discoteca Laziale

La canzone di Giorgia per Sanremo 2023 era destinata ad essere spoilerata: dopo lo scherzo di Fiorello, ora il testo di Parole dette male è finito in rete per errore. Il sito di Discoteca Laziale, negozio specializzato nella vendita di CD e Vinile ha pubblicato le parole del brano. Trattandosi di errori di terzi, la cantante non dovrebbe essere squalificata.

Blu, l nuovo album di Giorgia uscirà, il prossimo 17 febbraio, come è stato ufficializzato oggi, al suo interno, ovviamente ci sarà Parole dette male, il brano che parteciperà a Sanremo. Il sito di Discoteca Laziale ha svelato sia la copertina del CD che l'interno, con i testi dei nove brani, compreso quello che ascolteremo dall'11 al 15 febbraio.

Il testo dei brani di Sanremo, ogni anno, viene rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni a ridosso dell'inizio del Festival, il settimanale ha l'esclusiva da anni. Sul palco dell'Ariston possono essere suonate solo canzoni nuove, che, secondo il regolamento sono brani che: "Nell'insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest'ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano".

Un'interpretazione rigida del regolamento comporterebbe la squalifica di Giorgia, l'errore non è stato commesso dalla cantante o qualcuno collegato al suo team, e questo potrebbe salvare l'interprete. Pochi giorni fa Fiorello, durante Viva Rai2 fece ascoltare per pochi secondi, quelli consentiti dal regolamento l'inedito di Giorgia. Subito dopo, arrivò la telefonata di Amadeus che squalificò, in diretta il brano. Lo scherzo è stato quasi profetico.