Sanremo 2022, scaletta della terza serata: ospiti e cantanti in gara

Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2022, con i cantanti in gara in ordine di esibizione i nomi degli ospiti attesi.

Su Sanremo 2022 aleggia una domanda: riuscirà a confermare per tutte le puntate gli ascolti record delle prime due? Intanto la scaletta della terza serata ci avverte di una grande differenza rispetto a quanto visto fin qui: stasera si esibiranno per la prima volta tutti e 25 i cantanti in gara, e questo può anzitutto significare che per la classifica finale potremmo essere chiamati a fare le ore piccole.

Ecco intanto i 25 big in gara in ordine di esibizione:

Giusy Ferreri - Miele

Highsnob & Hu - Abbi cura di te

Fabrizio Moro - Sei tu

Aka7even - Perfetta così

Massimo Ranieri - Lettera di là del mare

Dargen D'Amico - Dove si balla

Irama - Ovunque sarai

Ditonellapiaga e Rettore - Chimica

Michele Bravi - Inverno dei fiori

Rkomi - Insuperabile

Mahmood & Blanco - Brividi

Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Tananai - Sesso occasionale

Elisa - O forse sei tu

La Rappresentante di lista - Ciao Ciao

Iva Zanicchi - Voglio amarti

Achille Lauro - Domenica

Matteo Romano - Virale

Ana Mena - Duecentomila ore

Sangiovanni - Farfalle

Emma - Ogni volta è così

Yuman - Ora e qui

Le Vibrazioni - Tantissimo

Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

Noemi - Ti amo non lo so dire

Sul fronte ospiti: ci sarà naturalmente Cesare Cremonini, annunciato già da diverse settimane, e ci sarà Roberto Saviano con un monologo sulla strage di Capaci.

A bordo della Costa Toscana salirà Gaia e non i Coma_Cose, come precedentemente annunciato, in quanto risultati positivi al virus.

Sul palco dell'Ariston saliranno poi altre due donne: Anna Valle per presentare la nuova fiction Lea, un nuovo giorno, in onda su Rai1 a partire da martedì 8 febbraio, e Martina Pigliapoco, la carabiniera nominata Cavaliere della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio.

Il voto

A differenza delle prime due puntate, in cui a votare è stata la Giuria della Sala Stampa, stasera saranno chiamate a esprimere una preferenza la Giuria Demoscopica e il televoto. I telespettatori da casa potranno votare inviando un SMS allo 475.475.1 con il codice abbinato all'artista, oppure chiamando il 475.475.1 da cellulare o il 894.001 da telefono fisso.

A fine serata verrà redatta una nuova classifica.