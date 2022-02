Sanremo 2022, Mahmood riprende Blanco nudo e pubblica il video sui social

Mattinata rilassata e all'insegna dello scherzo quella passata da Mahmood e Blanco a poche ore dalla loro esibizione sul palco di Sanremo 2022: il cantante di 'Soldi' ha ripreso il giovane collega seminudo che ha girato per l'albergo nascosto in un carrello per la colazione, complice anche un dipendente dell'albergo dove i due stanno soggiornando. Potete vedere il video condiviso da Il fatto quotidiano.

Ieri 1 febbraio Mahmood e Blanco si sono esibiti sul palco dell'Ariston con il brano Brividi, premiato con il primo posto in classifica dalla giuria, ricordiamo che sia nella prima serata che stasera le preferenze saranno espresse solo dagli addetti ai lavori, dalla serata di giovedì entrerà in gioco il pubblico che potrà scegliere il suo preferito grazie al televoto.

Nelle ore che hanno preceduto la loro esibizione sul palco dell'Ariston, i due favoriti della kermesse sanremese si sono rilassati con alcuni scherzi che hanno pubblicato sui social. In uno di questi Blanco si è nascosto seminudo in un carrello d'albergo, quello che gli inservienti usano per portare le vivande in camera. Nel video caricato sui social, si vede Mahmood trasportare il portavivande, nella parte superiore ci sono delle bottiglie d'acqua, in quella inferiore c'è Blanco, nascosto parzialmente da una tovaglia bianca.

Il vincitore di Sanremo 2019 ha trasportato il giovane collega per i corridoi dell'albergo, poi il testimone è passato ad un dipendete della struttura che ha portato il portavivande e il suo carico umano nell'ascensore. Il tutto sottolineato dalle risate di Mahmood e dei presenti allo scherzo. Un video che serve a sottolineare la complicità che si è creata tra i due artisti, come ha dimostrato l'intensa interpretazione fatta ieri sul palco dell'Ariston.