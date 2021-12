Sanremo 2022, Elisa ha il Covid: non parteciperà alla finale di Sanremo Giovani

Niente sfilata dei big di Sanremo 2022 per Elisa: la cantante ha il Covid e non parteciperà alla finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre 2021. A comunicarlo è stato Amadeus durante la conferenza stampa di oggi. Il direttore artistico della kermesse ha annunciato che i cantanti in gara saranno 25.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Sanremo Giovani con premessa a sorpresa di Amadeus: il direttore artistico del Festival ha comunicato che i big sul palco dell'Ariston saranno 25 e non 24, questo perché l'intero podio di Sanremo Giovani entrerà nella rosa dei partecipanti alla kermesse che si svolgerà dal 1° al 5 febbraio 2022 "tra i big porterò tutto il podio, due giovani sono troppo pochi, molti altri meritano il palco dell'Ariston fra i big, se potessi li porterei tutti. È un'idea che ho avuto stamattina, non lo sapevano nemmeno i giovani cantanti", ha detto il conduttore.

Amadeus inoltre ha informato i giornalisti che nella sfilata dei big di domani mancherà Elisa che da qualche settimana è positiva al Covid, il direttore artistico ha detto: "domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il covid". Parlando del virus che ha colpito Elisa, fortunatamente in maniera lieve, il conduttore della kermesse canora ha spiegato che il protocollo Covid di quest'anno sarà simile a quello della scorsa edizione "come l'anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali", ha detto Amadeus che ha assicurato che Elisa sarà collegata via Skype.

Durante Sanremo Giovani saranno annunciati anche i titoli delle canzoni in gara, mentre i 22 big, a cui si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani, sono stati annunciati durante il TG1 del 4 dicembre.