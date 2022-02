Sanremo 2022, Donatella Rettore contro il Festival per la serata cover: "In RAI figli e figliastri”

Donatella Rettore, tra le protagoniste di Sanremo 2022 insieme a Ditonellapiaga, ha avuto da ridire contro RAI e Amadeus dopo la serata cover. Per la cantante gli organizzatori avrebbero favorito Gianni Morandi e Jovanotti nella quarta serata, ma Amadeus ha prontamente replicato alle sue dichiarazioni.

La polemica di Rettore contro Gianni Morandi è iniziata prima dell'inizio del Festival, quando il cantante bolognese per errore ha pubblicato sul web un breve estratto di 'Apri tutte le porte'. La Rai ha deciso di perdonarlo ma Donatella sul Corriere della Sera ha commentato "Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!".

La quarta serata del Festival quindi non ha fatto che fomentare il clima già poco disteso: Gianni Morandi si è presentato sul palco con Jovanotti, annunciato solo poche ore prima e ha cantato le sue 'Occhi di ragazza' e 'Un mondo d'amore' e 'Penso positivoì' oltre a 'Ragazzo fortunato' di Jovanotti, che nel corso della serata è stato anche il super ospite di Amadeus.

La Rettore, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha svelato che la Rai ha bocciato la sua proposta di duettare con Ditonellapiaga sulla sua 'Kamikaze Rock n'Roll Suicide: "Mi hanno detto che quella canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure 'Penso positivo', 'Ragazzo fortunato' di Jovanotti e 'What A Feelin' di Irene Cara, cantata da Elisa. E poi mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio".

A Gianni Morandi però è stato permesso di duettare usando i suoi vecchi successi "Figli e figliastri? Evidentemente sì. Io non sono un'istituzione come Morandi e Jovanotti", ha risposto la Rettore, che ha sottolineato come i due artisti abbiano duettato usando canzoni del loro repertorio.

Ma la polemica della cantante di 'Splendido Splendente' non finisce qui: la Rettore ha detto che le è stato imposto di cantare Nessuno mi può giudicare "Non c'è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli".

Amadeus, nel corso dell'ultima conferenza stampa, ha replicato alle accuse della Rettore respingendole, secondo la versione del direttore artistico di Sanremo 2022 "è stata Ditonellapiaga che voleva fare un'altra cosa. Avevano tutti libertà, tutti lo possono confermare. Io ho avvisato tutti personalmente, il 'no' è partito all'interno della coppia artistica".