Sanremo 2022: gli artisti più riprodotti da Amazon Music tramite Alexa

Scopriamo chi sono ad oggi, Venerdì 4 febbraio 2022, gli artisti del Festival di Sanremo 2022 più riprodotti da Amazon Music tramite Alexa, visto che ormai sono soltanto una manciata le ore che ci separano dall'attesissima serata finale.

Una foto di Amadeus

Chi sarà eletto vincitore della 72° Edizione della kermesse musicale più amata d'Italia? Per adesso sappiamo per certo soltanto che gli utenti di Alexa e Amazon Music hanno le idee chiare per quanto concerne le loro preferenze e sembra che niente possa farli cambiare idea.

Gli artisti che, a partire dalla prima serata, sono stati più riprodotti da Amazon Music tramite Alexa sono Mahmood & Blanco, al secondo posto troviamo Elisa, alla sua seconda partecipazione al Festival, mentre la medaglia di bronzo va al giovane Sangiovanni.

Detto questo, non ci resta che aspettare domani sera per la finalissima anche se nell'attesa gli utenti possono continuare a dire "Alexa, commenta Sanremo", per scoprire i risultati delle pagelle relative ad ogni cantante in gara e ad ogni presentatore, con voti dall'1 al 10. Con "Alexa, apri il sondaggio su Sanremo", invece, si può esprimere la propria opinione sui momenti più belli della serata, i migliori look o il miglior sketch.