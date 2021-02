Sanremo 2021, Sinisa Mihajlovic: "Insieme a Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston"

Sinisa Mihajlovic salirà sul palco di Sanremo 2021: il tecnico del Bologna ha confermato l'indiscrezione che girava nei giorni scorsi dichiarando che sarà tra gli ospiti dell'Ariston e che duetterà con Zlatan Ibrahimovic.

Martedì 2 marzo parte il 71° Festival di Sanremo, un'edizione particolare perchè non ci sarà il pubblico a incoraggiare e applaudire i cantanti al Teatro Ariston. Il direttore artistico Amadeus a dicembre ha annunciato che Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic sarebbero ospiti fissi della kermesse canora.

Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e attuale tecnico del Bologna, parlando con i giornalisti ha dichiarato che anche lui quest'anno andrà nella cittadina ligure e salirà sul palco della kermesse canora più amata dagli italiani.

Nel corso della conferenza stampa ai margini dell'allenamento ha detto "Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò", riferendosi al duetto canoro che dovrebbe fare proprio con il giocatore del Milan a cui è legato da un grande rapporto di amicizia.

Quando parla di ballo Sinisa si riferisce alla sua partecipazione come ospite a Ballando con le stelle, al talent condotto da Milly Carlucci l'allenatore si presentò in compagnia della moglie Arianna Rapaccioni. Mihajlovic non ha precisato in quale delle cinque serate gli spettatori del festival potranno vedersi la sua prestazione canora, quel che certo e che, stando alle parole do Sinisa, la loro esibizione canora non sarà indimenticabile.