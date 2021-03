Sanremo 2021: la scaletta della quarta serata

Ecco la scaletta della quarta serata di Sanremo 2021, che decreterà il vincitore tra i giovani: tutte le esibizioni in ordine di uscita e i dettagli sugli ospiti.

Mentre la scaletta della quarta serata di Sanremo 2021 non è ancora completa, quella di oggi, venerdì 5 marzo 2021, si preannuncia una serata forse ancora più lunga della precedente.

Il perchè è presto detto: non solo i 26 Big in gara, ma stasera si esibiranno anche le 4 Nuove Proposte, di cui sarà poi dichiarato il vincitore.

Ecco le 26 esibizioni che vedremo stasera sul palco dell'Ariston nella sezione "Big":

Francesco Renga - Quando trovo te

Coma_Cose - Fiamme negli occhi

Gaia - Cuore amaro

Irama - La genesi del tuo colore

Madame - Voce

Fulminacci - Santa Marinella

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

Willie Peyote - Mai dire mai, la locura

Aiello - Ora

Arisa - Potevi fare di più

Ermal Meta - Un milione di cose da dirti

Fasma - Parlami

Ghemon - Momento perfetto

Gio Evan - Arnica

La Rappresentante di Lista - Amare

Malika Ayane - Ti piace così

Maneskin - Zitti e buoni

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band - Il farmacista

Noemi - Glicine

Random - Torno a te

Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima

Annalisa - Dieci

Bugo - E invece sì

Lo Stato Social - Combat Pop

Extraliscio con Davide Toffolo - Bianca luce nera

Fedez e Francesca Michielin - Chiamami per nome

L'ordine di uscita sul palco dei 26 cantanti non è stato comunicato dalla RAI. L'elenco sarà aggiornato all'arrivo di comunicazioni ufficiali.

Nella categoria Nuove Proposte si esibiranno i quattro finalisti in quest'ordine:

Davide Shorty - Regina

Folcast - Scopriti

Gaudiano - Polvere da sparo

Wrongonyou - Lezioni di volo

Sul palco insieme ad Amadeus stasera, oltre a Fiorello e Zlatan Ibrahimovic, ci sarà naturalmente anche Achille Lauro con un quadro dedicato alla musica punk rock, che vedrà il ritorno al suo fianco anche dell'amico bassista Boss Doms, oltre a una presenza che per il momento resta un mistero.

Tanti gli ospiti anche in questa quarta serata: si comincia con il vincitore dell'edizione 2019 Mahmood, e si prosegue con Matilde Gioli, Alessandra Amoroso e, per la seconda volta, Emma Marrone.

Ad affiancare il conduttore ci saranno ben due presenze femminili: direttamente da Mediaset arriva Barbara Palombelli, mentre ad annunciare il vincitore nella sezione Nuove Proposte sarà la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. Entrambe erano presenti stamattina in conferenza stampa.