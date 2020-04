Sanremo 2021, Amadeus ancora conduttore insieme a Fiorello?

Sanremo 2021 potrebbe riportare all'Ariston non solo Amadeus come conduttore ma anche Fiorello: manca la conferma ufficiale da parte della RAI ma i diretti interessati, con le ultime dichiarazioni, sembrano aver lasciato poco spazio a dubbi.

Amadeus è stato ospite di Domenica In, ieri su Rai1, e Mara Venier non si è lasciata certo sfuggire la ghiotta occasione per chiedere, più o meno velatamente, se stia già facendo piani per la prossima edizione. La risposta del conduttore è stata possibilista: "L'ultimo Sanremo è stato un momento di aggregazione. Una volta ho detto che quando ti propongono il primo non si dice mai di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, è il primo dopo il Coronavirus". Nella lunga chiacchierata da casa, Amadeus ha tirato in ballo anche Fiorello, in qualche modo, raccontando che anche in questo periodo si sentono spesso a telefono.

E poche ore fa è stato proprio Fiorello a gettare benzina sul fuoco delle illazioni grazie a un tweet sicuramente provocatorio che ha però avuto l'effetto di lanciare Sanremo 2021 tra le tendenze odierne sul social network: "L'ho sempre detto io: 'Amadeus è un pazzo'. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo:'Ha sbagliato numero!'". Chiudendo poi la frase con un hashtag che agli spettatori sembra già una promesse: Sanremo 2021.