Sanremo 2021: a che ora finiranno le puntate? Orari a prova di insonnia

Comincia stasera Sanremo 2021 ma qualcuno sa già che non riuscirà ad arrivare in fondo al primo appuntamento. A che ora finiranno le puntate? Tardi, se si volesse dare una risposta univoca alla domanda. Lo stesso Amadeus, in conferenza stampa, ha preannunciato una durata monstre per ciascuna delle cinque serate.

Naturalmente gli orari di chiusura di ciascuna puntata dipendono strettamente da quelli di apertura: Sanremo 2021, dal oggi, 2 marzo 2021, fino a sabato 6 comincerà ufficialmente alle 20:30 su Rai1. Subito dopo il TG1 infatti andrà in onda "Prima Festival", la striscia quotidiana condotta da Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia.

La linea passerà poi direttamente ad Amadeus appena 10 minuti dopo, alle 20:40, che dal palco dell'Ariston darà ogni sera il benvenuto al pubblico da casa (il solo "ammesso" nel teatro sanremese).

E dunque: a che ora finiranno le puntate? Intorno all'1:30 di notte, stando alla guida TV di RaiPlay, ma Amadeus ha già messo le mani avanti: "più probabilmente verso le 2:00, sicuramente non oltre". C'è una puntata, però, che non ha, storicamente, limiti d'orario ed è la finale, in cui, oltre alle esibizioni di tutti e 26 i big in gara, si dovrà anche trovare il dovuto spazio a tutti gli ospiti già annunciati.

Se un anno fa il Festival di Sanremo ha chiuso i battenti alle 2:36 con la proclamazione di Diodato come vincitore, quest'anno potrebbe allungarsi addirittura di qualche minuto.

Amadeus ha avvertito tutti: il pubblico in sala è la sola rinuncia che intende accettare per il suo Sanremo 2021.