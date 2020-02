Sanremo 2020, i Ricchi e Poveri sul palco tra critiche e tanto affetto (VIDEO)

Sanremo 2020 ha riunito i Ricchi e Poveri ma non li ha salvati dalle critiche dei fan, che sono puntualmente arrivate per un motivo preciso: una parte del pubblico cantava sulle note dei vecchi successi, ma l'altra metà protestava per l'uso del playback.

Correva l'anno 1981 quando i Ricchi e Poveri si presentavano a Sanremo senza Marina Occhiena. Dopo quasi quarant'anni, gli Abba di casa nostra sono tornati al Festival, infiammando anche il soporifero pubblico dell'Ariston che ha trovato le energie per alzarsi in piedi e ballare con loro.

Mentre a Sanremo si ballava, a casa si improvvisava il karaoke sulle note di 'La prima cosa bella' (cantata 50 anni fa a Sanremo in coppia con Nicola di Bari), 'Sarà perché ti amo' e 'Mamma Maria' e Che sarà, con Fiorello a fare la quinta voce. Ma non tutti i fan hanno gradito l'esibizione del quartetto, i social si sono divisi, ai Ricchi e Poveri è stato rimproverato l'uso del playback. "Abbiamo aspettato tanto per vederli cantare in playback?". "Quarant'anni di attesa per cantare in playback". "Che delusione, speravo di sentirli cantare dal vivo". Questi alcuni dei commenti che si sono letti ieri sera, utenti delusi ma comunque innamorati di Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.