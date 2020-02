Sanremo 2020, Gianna Nannini ospite nella quarta serata del Festival

Gianna Nannini sarà ospite a Sanremo 2020: la cantante senese ha accettato l'invito di Amadeus e si esibirà venerdì 7 febbraio con un inedito e un medley di successi.

Amadeus mette a segno un altro colpo importante per il Festival di Sanremo 2020, Gianna Nannini, la cantante più rock del panorama italiano, sarà presente sul palco dell'Ariston nella quarta serata del festival. La Nannini canterà dal vivo un brano dal suo ultimo album La differenza, e subito dopo, si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi.

Gianna Nannini durante un concerto

Non è la prima volta che Sanremo ospita la cantante toscana, nel 2007 Gianna Nannini presentò l'opera rock Pia come la canto io. Nell'edizione del 2015 duettò con il grande Don Backy sulle note della splendida L'immensità per poi cantare il suo brano Sei nell'anima. Nel 2018 è salita su palco dell'Ariston per interpretare con Claudio Baglioni Amore Bello, l'hanno scorso ha ricevuto il Premio Tenco.

Gianna Nannini è solo una dei tanti ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, nella serata di venerdì, oltre agli ospiti fissi Tiziano Ferro e Fiorello, è prevista la partecipazione di Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini e Ghali.