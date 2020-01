Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Valentino Rossi? Mi ha consigliato di ridimensionare le polemiche"

Francesca Sofia Novello, una delle co-conduttrici del prossimo Sanremo 2020, svela cosa le ha detto Valentino Rossi, dopo essersi trovata al centro delle polemiche per la frase pronunciata da Amadeus durante la conferenza stampa.

La giovane modella scelta da Amadeus "perché ha la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro", intervistata da Grazia, ha parlato del suo stato d'animo subito dopo la conferenza stampa di presentazione e di come Valentino Rossi l'abbia aiutata a superare quel momento difficile.

Il compagno - che proprio in questi giorni ha annunciato il suo addio alla Yamaha - è stato felice della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020: "Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento" racconta Francesca". Subito dopo la conferenza stampa, ed il clamore che ne è venuto fuori, il campione di Moto GP si è stretto al suo fianco per confortarla: "Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto".

Francesca si è detta ferita per il famoso "passo indietro" evocato da Amadeus: "Forse anche lui si sarebbe potuto preparare meglio, ma so che era in buona fede". E poi sul suo rapporto con Valentino: "Io un passo dietro al mio uomo? Mi comporto come una qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo compagno. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l'un l'altro. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi". Francesca ci sembra carica e pronta a salire sul palco di Sanremo per dimostrare tutto il suo valore, senza arretrare di un passo.