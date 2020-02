Sanremo 2020: che significa Asimbonanga?

A Sanremo 2020 il giovane Leo Gassmann ha ripetuto più volte una strana parola durante il suo brano e molti spettatori, spiazzati, si sono chiesti che significa asimbonanga? Si tratta di una parola in lingua zulu, che vuol dire "Non l'abbiamo visto".

Ieri sera Leo Gassmann è salito per la prima volta sul palco dell'Ariston tra le nuove proposte con la canzone "Vai bene così". Il brano ha suscitato subito la curiosità del pubblico per la parola asimbonanga, che viene ripetuta più di una volta sul finale del brano.

In molti si sono chiesti cosa volesse dire: come abbiamo detto, asimbonanga è una parola in lingua zulu, parlata in Sudafrica, Malawi, Mozambico e Swaziland che significa "non l'abbiamo visto". Quella di Leo in realtà è una citazione, un omaggio ad una canzone scritta dal musicista Johnny Clegg. Lo "Zulu bianco", come veniva soprannominato Clegg, scrisse questa canzone per Nelson Mandela. E poi non dite che a Sanremo non si fa cultura.

Una foto di Leo Gassman

Leo Gassmann si è sfidato con Fedi e ha passato il turno. La notizia è stata festeggiata dal padre, Alessandro Gassmann, su Twitter "come se avessi partorito 3 gemelli", ha scritto l'attore nel suo post.