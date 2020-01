Sanremo 2020: compensi delle co-conduttrici di Amadeus svelati?

Sanremo 2020 è stato investito da una nuova polemica, relativa ai compensi delle co-conduttrici di Amadeus, che sono stati spifferati qualche giorno fa, nonostante la RAI abbia rifiutato di pubblicare le cifre esatte.

Premessa: gli stipendi sanremesi vengono pagati interamente dalla RAI con i ricavi della pubblicità, e quest'anno le stime parlano di ben 33 milioni di euro di possibile guadagno, 3 in più dell'anno passato. Certamente questo non giustifica i cachet da capogiro che sarebbero stati chiesti da alcune delle co-conduttrici e che sarebbero addirittura stati accordati ad altre, come sembra suggerire il Consigliere di Vigilanza RAI Michele Anzaldi in un lungo post su Facebook.

Partiamo dalle più "povere": le giornaliste del TG1, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, non dovrebbero ricevere alcun compenso, essendo già sotto contratto con l'azienda a loro dovrebbe spettare solo un rimborso spese, anche se l'importo non è stato reso noto. Rula Jebreal, per il suo monologo contro la violenza sulle donne, dovrebbe ricevere 25.000 euro (si era vociferato del suo braccio di ferro con la RAI per averne 65.000 ma la notizia non ha mai trovato conferme), stessa cifra accordata a Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Alketa Vejsiu e Sabrina Salerno.

Pare non sia stato un problema legato al guadagno quello che ha portato Monica Bellucci a rifiutare di salire sul palco dell'Ariston, ma potrebbe essere proprio la questione monetaria alla base della possibile defezione di Georgina Rodriguez. In base a un rumor apparso sulle pagine de La Stampa, la fidanzata di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto circa 145.000 euro per scendere le famose scale durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020 e per arrivare accompagnata, prevedibilmente, anche dal famoso compagno in platea. La Rai però non sarebbe disposta a concedere una somma così elevata, che vorrebbe anche dire triplicare quanto pattuito con la veterana Antonella Clerici, ferma a quota 50.000 euro.

E mentre è giallo sulla paga di Mara Venier, co-conduttrice dell'ultima serata, che dovrebbe invece arrivare all'Ariston con un semplice rimborso spese, Michele Anzaldi da Facebook si chiede perchè la Clerici, che vanta già un contratto milionario con la RAI, debba essere pagata due volte?