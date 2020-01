Sanremo 2020, “RAI allontani Junior Cally dal Festival”: la richiesta del MOIGE

A Sanremo 2020 tiene banco la polemica su Junior Cally: il MOIGE ne chiede ufficialmente l'allontanamento dal palco mentre Amadeus apprezza il post su Instagram con cui il rapper ha chiarito la sua posizione.

La partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020 continua ad essere al centro di polemiche. Il rapper accusato di sessismo ed istigazione al femminicidio per il suo brano 'Strega' del 2017 è adesso al centro delle proteste del MOIGE.

Il Movimento Italiano Genitori in un lungo comunicato chiede che al rapper romano sia impedito di salire sul palco: "Via da Sanremo il rapper che attraverso i suoi testi violenti e volgari, inneggia al consumo della donna come oggetto del proprio piacere e alla violenza contro di essa. Il pubblico familiare non può accettare chi manda un messaggio offensivo, degradante e devastante contro le nostre figlie" scrive Elisabetta Scala, Vice Presidente e Responsabile Osservatorio Media Moige- Movimento Italiano Genitori.

Nel comunicato si sottolinea che la violenza sulle donne deriva anche da un deficit culturale che un certo tipo di canzoni favorirebbe: "In questo momento non abbiamo certo bisogno di cantanti che inneggino all'odio ed alla violenza. Abbiamo bisogno di messaggi di rispetto, di sentimenti di amore autentico, valori decisamente diversi dai testi di certe canzoni. Come genitori, crediamo che il problema della violenza sulle donne sia serio e sia anche culturale. Le parole hanno un peso e chi le esprime ne è responsabile".

Elisabetta Scala a nome del movimento chiede quindi alla RAI di impedire a Junior Cally di esibirsi nella kermesse televisiva: "Confidiamo in una scelta saggia della Rai, principale mezzo di diffusione di cultura, affinché allontani Junior Cally dal palco di Sanremo".

Junior Cally, chi è il rapper a rischio esclusione da Sanremo 2020

Nel frattempo Junior Cally su Instagram ha scritto: "Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma", definendosi nelle sue stories: "un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine". Poco dopo è arrivata la risposta di Amadeus: "Apprezzo le tue parole, non avevo dubbi sul tuo pensiero", che sembra mettere la parola fine alle polemiche.