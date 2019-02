Sanremo 2019: Ultimo al secondo posto, ma reagisce male

Marica Lancellotti

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019, Loredana Bertè è stata proclamata dalla sala dell'Ariston e da Claudio Bisio vincitrice morale. E Ultimo, che era il vincitore annunciato? Ha vinto il premio TimMusic per il brano più scaricato dall'omonima piattaforma streaming, e un secondo posto nella classifica generale.

Ammettiamolo, arrivare secondi a Sanremo è un po' come vincere un "ritenta" nei concorsi a premi delle merendine, perchè è chiaro che non hai vinto un bel niente se non la menzione tra quelli che ci hanno provato, cosa che al Festival è toccata a tutti i 23 partecipanti che non si chiamassero Mahmood (trovate qui la classifica completa di Sanremo 2019). L'importante non è vincere ma partecipare, è importante saper accettare le sconfitte, i giovani non vengono più educati all'insuccesso: frasi talmente fatte e vere da meritare almeno il ritornello in un prossimo tormentone sanremese, però Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, a vincere la medaglia d'oro ci teneva tantissimo. La sua delusione, che è stata coperta sul palco solo dai coriandoli piovuti dal soffitto dell'Ariston, è esplosa pochi minuti dopo in sala stampa, dove il giovane cantautore romano si è lasciato andare a uno sfogo contro i giornalisti: "Hanno la pretesa di giudicare i prossimi venti anni. Voi giornalisti avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il ca..o".

Le radici di questa polemica affondano soprattutto nei pronostici dei giorni precedenti, che davano Ultimo e Irama come superfavoriti, viste anche le classifiche di ascolti e vendite online. Lo sfogo del 22enne è quasi quello di chi si è sentito tradito dopo le rassicurazioni, di chi assapora la sconfitta dopo aver annusato l'aria rarefatta delle nuvole, anche se dichiara: "Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi: tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servita a niente. La mia vittoria e quella di tanti altri artisti è sicuramente dopo il festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo. C'avete sempre qualcosa da dire, ma non provo rancore". La frustrazione, però, quella sembra che ci sia e si riversa sul vincitore, annunciato da Ultimo come "il ragazzo che ha vinto", che ai giornalisti in sala è sembrato uno sgarbo ingiustificato e gratuito da dover immediatamente riprendere. Anche a costo di indispettire ancor di più Ultimo, che non ha più troppa voglia neppure di commentare il tweet di Salvini a suo favore: "Le canzoni che scrivo non sono più mie. Se mi apprezza lui o un dentista o un muratore per me non cambia niente". E tutto sommato tra tutte è stata la risposta più sensata.

Tornato in albergo, però, Niccolò Moriconi non è riuscito a trattenere oltre la propria amarezza, affidata a un tweet poi subito cancellato per non alimentare oltre una polemica che scomparirà prima del ricordo della giacche di Claudio Bisio: "La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre. Ci vediamo al tour e allo Stadio Olimpico". A cosa si riferiva Ultimo? Al fatto che il televoto in effetti l'aveva premiato regalandogli quasi il 47% delle preferenze nell'ultima votazione, contro le 14,1% di Mahmood. Fosse stato per il televoto Ultimo sarebbe stato ancora una volta il primo, come un anno fa nel concorso sanremese delle nuove proposte, però la sala stampa e la Giuria d'Onore c'hanno messo lo zampino e hanno deciso di battersi in un testa a testa con i telespettatori. Sanremo 2019 si è così concluso con Mahmood che si è portato a casa il primo premio, corrispondente al 38,9% delle preferenze, staccato in realtà di poco da Ultimo che si è fermato a quota 35,6%. Con tanti saluti all'anno prossimo e una pacca sulla spalla da parte dei ragazzi de Il Volo che hanno commentato così quel terzo posto che per loro è comunque un successo, perchè: "Neppure ce l'aspettavamo!". Evviva la sportività.