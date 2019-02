Sanremo 2019, i The Jackal svelano 10 modi per non vedere il Festival

Il Festival di Sanremo 2019 è ufficilmente iniziato e i The JackaL hanno regalato un altro esilarante video dedicato all'evento musicale in onda sulla Rai svelando i 10 modi per evitare la visione delle serate.

Il primo espediente è piuttosto semplice: la televisione potrebbe improvvisamente non funzionare più, forse per dei problemi con l'"antenna". I seguenti consigli sono invece più originali, tra lancio di oggetti e crisi di identità con annesse trasformazioni canine.

Altri modi infallibili sono organizzare una festa a sorpresa o rivelare un'allergia potenzialmente mortale.

Il settimo modo regala poi un'apparizione imperdibile: Beppe Vessicchio in versione rapinatore!

Se volete scoprire le "vie di fuga" che rimangono a vostra disposizione tra le dieci proposte da Fru non vi resta che guardare l'irresistibile filmato!

Ecco i 24 cantanti in gara in questa edizione del Festival condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce

Ex Otago, Solo una canzone

Patty Pravo e Briga, Un po' come la vita

Boomdabash, Per un milione

Francesco Renga, Aspetto che torni

Arisa, Mi sento bene

Achille Lauro, Rolls Royce

Daniele Silvestri, Argento vivo

Negrita, I ragazzi stanno bene

Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood

Federica Carta e Shade, Senza farlo apposta

Mahmood, Soldi

Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me

Il Volo, Musica che resta

Ghemon, Rose viola

Paola Turci, L'ultimo ostacolo

Simone Cristicchi, Abbi cura di me

Nek, Mi farò trovare pronto

Motta, Dov'è l'Italia

Irama, La ragazza col cuore di latta

Ultimo, I tuoi particolari

Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte

Zen Circus, L'amore è una dittatura

Einar, Parole nuove