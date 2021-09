Sandy Marton oggi: cosa fa il cantante di People from Ibiza

Sandy Marton è stato uno dei sex symbol degli anni '80: il suo unico brano di successo, People from Ibiza, divenne una delle hit più ballate del 1984. Vediamo cosa fa e dove vive oggi.

Chi è Sandy Marton

Sandy Marton è lo pseudonimo di Aleksandar Marton, è nato a Zagabria il 4 ottobre del 1959. Figlio del console iugoslavo in Italia si trasferisce a Milano negli anni settanta. Il suo successo è dovuto all'incontro con Claudio Cecchetto, uno dei maggiori talent scout di quegli anni.

La carriera artistica di Sandy Marton

Claudio Cecchetto, dopo aver notato Marton, lo fa entrare nel 'corpo di ballo' del suo Gioca Jouer. Nel 1983 inizia a cimentarsi come cantante, il successo arriva l'anno dopo, siamo nel 1984, quando Sandy Marton scrive il brano dance 'People from Ibiza'. Il pezzo è una hit di successo non solo in Italia, dove partecipa alla fase finale del Festivalbar, ma anche in Europa, diventando un tormentone estivo internazionale.

Sandy Marton non è riuscito a replicare il successo del suo primo brano ed è sparito dal mondo della musica. Nel 2005 partecipa alla terza edizione del reality show L'isola dei famosi, in onda su Rai 2. Sandy si ritira per motivi di salute, ma l'anno dopo torna nel programma nelle vesti di opinionista.

Cosa fa oggi Sandy Marton

Negli anni '90 Sandy Marton si è trasferito nell'isola a cui deve il suo successo: Ibiza, nei pressi della famosa spiaggia Las Salinas. Ha sempre mantenuto un grande riserbo sulla sua vita privata, le uniche cose che sappiamo e che è "felicemente single", inoltre non ha mai avuto figli e vive in compagnia del suo cane.