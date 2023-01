Sandra Seacat: l'attrice e acting coach delle star è morta a 87 anni

Sandra Seacat, famosa attrice e acting coach di molte star di Hollywood, è morta a 87 anni nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2023.

L'insegnante di recitazione ha perso la vita per cause naturali mentre si trovava nella sua casa a Santa Monica, circondata dalle persone amate.

Tra gli allievi di Sandra Seacat, nel corso degli anni, ci sono stati Andrew Garfield, Jessica Lange, Laura Dern, Harvey Keitel, Michelle Williams e Common.

Garfield, commentando la triste notizia, ha dichiarato: "Era una rivoluzionaria, un'insegnante di recitazione e narrazione in grado di cambiare la cultura. Era un faro per tutti noi e rappresentava come una vita all'insegna del profondo significato e della bellezza potrebbe essere. Ed era irriverente e recitava sempre come un bambino senza freni. Mi sento incredibilmente grato per averla potuta chiamare mia insegnante, mia collega in In nome del cielo, mia mentore e mia amica".

Laura Dern ha invece dichiarato: "Sandra ha vissuto vedendo la magia e la possibilità in tutto. Ha affrontato la scoperta del personaggio e della storia in modo protettivo, con irriverenza, umiltà e grazia".

L'attrice ha aggiunto che Sandra invitava i suoi allievi a "conoscersi come artisti ed esseri umani in modi che non avrei mai iniziato a esplorare senza di lei. Sandra è stata la mia insegnante fin da quando avevo 17 anni e ho avuto l'onore di recitare accanto a lei numerose volte. Lei è il mio intero cuore".

Sandra, nata a Greensburg in Kansas il 2 ottobre 1936, si era laureata alla Northwestern University e si era poi trasferita a New York, con soli 69 dollari in tasca, per diventare un'attrice. Seacat ha poi incontrato Lee Strasberg, che l'ha accettata come membro dell'Actors Studio, incoraggiandola poi a insegnare.

Dal 1975 Seacat ha insegnato negli Stati Uniti e in Europa con teniche innovative in grado di portare i propri alunni ad avere performance oneste, potenti e realistiche.

La lunga lista di star che si sono affidate ai suoi insegnamenti comprende Mickey Rourke, Marlo Thomas, Aaron Eckhart, Meg Ryan, Misha Baryshnikov, Isabella Rossellini, Melanie Griffith, Don Johnson, Mary Kay Place, Peter Falk, Shia LaBeouf, Martin Henderson.