Sandra MIlo: "su Instagram spesso mi mandano foto di membri maschili"

Sandra Milo ha scioccato i suoi follower raccontando che su Instagram riceve in continuazione foto di membri maschili e proposte di persone che la vogliono incontrare in privato.

Sandra Milo è stata sempre giudicata una delle più affascinanti attrici italiane e ancora oggi, all'età di 87 anni, riceve attraverso Instagram numerose proposte indecenti. Colei che molti hanno definito come la musa ispiratrice di Federico Fellini lo ha rivelato nelle sue storie di Instagram dove ha voluto chiarire che non è intenzionata a conoscere uomini. Con la sua solita simpatia la Milo ha scritto "Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l'intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie".

Sandra ha fatto vedere ai suoi follower il messaggio di un uomo di 45 anni che le ha inviato i suo dati completi compresi di: segno zodiacale, interessi personali e attività lavorativa. La Milo ha risposto ai commenti dei fan raccontando anche del materiale al limite della pornografia che riceve sul social: "Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo",

Molti follower si sono complimentati con l'attrice per aver avuto il coraggio di denunciare, alcune donne le hanno confessato di aver ricevuto lo stesso tipo di 'attenzioni' da pare di altri utenti del social: "Non so se la cosa debba consolarmi o rattristarmi - ha risposto Sandra - Vorrei che fossero le donne a decidere se e quando ricevere le attenzioni di un uomo senza che questi debbano sentirsi autorizzati a renderci oggetto delle loro mire". Sandra Milo ha chiuso sottolineando il motivo della sua presa di posizione "Ho solo ricordato ad alcuni di voi che qui siamo su Instagram, non è un sito d'incontri"