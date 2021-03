Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino: lo scherzo inopportuno in diretta su Radio1 (VIDEO)

Uno scherzo inopportuno quello di Sandra Milo in diretta radio, che ha finto un malore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. Perchè a lei, come ha detto, non passa mai la voglia di ridere, ma il tempismo, quando si tratta di burle e battute, è tutto. E in questo caso è stato completamente sbagliato.

È successo durante la puntata odierna di Un giorno da pecora, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1. Come si sente nel video, Sandra Milo, appena cominciato il collegamento, ha dichiarato "Ho fatto il secondo vaccino stamattina, sto bene. Ma mi batte il cuore più velocemente". Davanti alle rassicurazioni dei due conduttori, l'attrice, quasi 90enne, ha finto un mancamento.

Attimi interminabili per Lauro e Cucciari, visibilmente preoccupati, ma alla loro richiesta di chiamare la figlia o qualcuno in casa per prestare assistenza, ha risposto proprio la Milo con una risata e un "Ci siete cascati! Ve l'ho fatta! Sto benissimo!". Aggiungendo di avere una sola colpa: non perde mai la voglia di ridere.

Anche se a divertirsi, in questo caso particolare, pare essere stata soltanto lei, vista non solo la reazione in diretta di Geppi Cucciari ("Ma brutta defic.....!") ma anche l'ondata di indignazione che in queste ore si sta scatenando sui social all'indirizzo della Milo.

Perchè voler sorridere della vita in ogni suo aspetto non è una colpa, ma farlo, proprio in questo momento, su un argomento così caldo come quello dei vaccini anti-Covid - e loro rischi eventuali - è almeno di dubbio gusto.

Senza neppure considerare che proprio oggi, 18 marzo, ricorre la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid.