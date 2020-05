Sandman, Neil Gaiman promette: "Coinvolgeremo sceneggiatori transessuali per scrivere la serie"

Sandman diventerà una serie tv prodotta per Netflix e lo scrittore Neil Gaiman ha assicurato che nel team di autori ci saranno anche degli sceneggiatori transessuali.

Lo scrittore ha parlato del lavoro che sta venendo compiuto sull'adattamento della propria opera durante una conversazione con l'autrice di libri sci-fi N.K. Jemisin condivisa su YouTube.

Lo scrittore ha parlato del personaggio di Wanda, una donna transessuale presente nelle graphic novel di Sandman. Neil Gaiman ha spiegato: "La mia richiesta più grande compiuta allo showrunner di Sandman per quando arriveremo alla stagione con 'Game of You' è che ci sia la presenza di donne e uomini transessuali nel team degli sceneggiatori. Non semplicemente come consulenti, ma come autori".

La parte della storia a cui ha fatto riferimento l'autore è stata pubblicata nel 1993 e raccontava ciò che accade a una donna transessuale chiamata Wanda che deve fare i conti con dei genitori che rifiutano la sua identità e ne insultano persino la memoria dopo la morte, trattandola come un uomo e non mettendo il suo vero nome sulla lapide. Gaiman aveva spiegato: "Ho avuto molti amici transessuali e ho voluto inserire un riferimento alle loro vite nel mio fumetto".

Lo scrittore ha inoltre spiegato che se dovesse lavorare ora al racconto probabilmente avrebbe cambiato il suo approccio: "La differenza più grande è che ora affiderei il compito a delle persone transessuali di scriverlo. Non lo farei io.

All'epoca mi ero guardato intorno e non li avevo trovati". Neil Gaiman ha concluso, parlando della serie di Sandman, dichiarando: "Sono così affascinato dall'idea di cosa proporranno gli autori transessuali, quali storie racconteranno con questi personaggi".