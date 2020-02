Sandman: la descrizione di due dei protagonisti della serie Netflix

Sandman, la serie a fumetti di Neil Gaiman, arriverà sugli schermi di Netflix e online sono state condivise le descrizioni di alcuni dei personaggi che appariranno nello show. Ad essere condivisi nella rete sono stati infatti i dettagli relativi al protagonista e a uno dei villain coinvolti nella narrazione.

Al centro della storia di Sandman ci sarà Morfeo, ovvero Sogno. La produzione della serie è alla ricerca per il ruolo di un attore di età compresa tra i 25 e i 34 anni, senza alcuna distinzione per quanto riguarda l'etnia. La descrizione del personaggio dichiara che è "alto, magro con una pelle bianchissima, capelli neri e due stelle al posto degli occhi. Morfeo è meticoloso nel portare avanti i suoi doveri ma fatica a capire l'umorismo e alle volte può essere insensibile; spesso è ossessionato da se stesso e perdona con molta lentezza".

Il villain chiamato Il Corinzio è invece descritto come "sexy", definizione che ha lasciato un po' perplessi i fan dei fumetti perché tra le pagine è un incubo creato da Sogno che è successivamente diventato un serial killer e possiede delle piccole fila di denti al posto degli occhi, stranezza che nasconde indossando occhiali da sole. Per la parte si è alla ricerca di un attore bianco di età tra i 30 e i 35 anni.

Neil Gaiman sarà coinvolto nello sviluppo della serie in collaborazione con David S. Goyer e Allan Heinsberg. La prima stagione sarà composta da undici episodi e la seconda è già in fase di sviluppo.

Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.