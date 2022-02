San Valentino 2022: le proposte Disney per regali che scaldano il cuore dei fan dell'animazione

Per chi è alla ricerca di un regalo perfetto per San Valentino 2022, Disney ha svelato tante proposte che spaziano dai pigiami ai teneri peluche.

San Valentino 2022 si avvicina e per chi è ancora alla ricerca del regalo perfetto, Disney ha svelato le sue numerose proposte che comprendono gioielli, abbigliamento, e accessori per la casa tutti personalizzati con i colori e la dolcezza dei personaggi più amati.

I fan dell'animazione potranno così avere a disposizione numerose idee adatte a ogni esigenza e qualsiasi budget.

Per chi vuole stupire la sua dolce metà con un regalo utile e molto chic, Disney e Dooney & Bourke propongono la borsa a spalla con finiture in pelle e una tasca esterna con cerniera, al prezzo di 320€. La linea comprende anche un portafoglio abbinabile con la stessa fantasia che ritrae Minni e Topolino, al prezzo di 165€.

Con un budet leggermente inferiore, a €88 su ShopDisney.it, è invece acquistabile il mini zaino Loungefly che ritrae i simpatici Paperino e Paperina. Lo zainetto è rifinito con chiusure con cerniera e spallacci regolabili.

Le tazze sono sempre un regalo molto utile e apprezzato e, sempre su shopDisney.it, è possibile acquistare al prezzo di €18, un modello rosa decorato con una semplice silhouette di Topolino e la scritta Love.

Rimanendo nel campo delle tazze, il modello dedicato a Lilli e il Vagabondo porterà l'incanto della cena a lume di candela sulla tavola. Con un'immagine in stile bozzetto della coppia di cani, riempirà di dolcezza il momento del tè. La tazza, disponibile su shopDisney.it, ha un prezzo di €20.

I peluche sono un tenero regalo apprezzabile a ogni età e shopDisney.it propone, a €30, Topolino e Minni in un'edizione speciale ideata proprio per San Valentino. Topolino indossa pantaloni e camicia, completati dal cappello e il papillon. Minni è vestita con un elegante abito decorato con cuori rossi, un gilet e il fiocco coordinato.

Pandora ha varie proposte per i regali di San Valentino a tema Disney: dal bracciale Moments con maglia snake, chiusura a cuore e Mickey Mouse (€89) ai charm.

Il bracciale è rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925 e include una chiusura a cuore con la silhouette di Mickey Mouse decorata da pietre incolori sulla parte anteriore. Il retro lucido della chiusura include una silhouette intagliata dell'amato personaggio Disney.

Lo scintillante charm in Argento Sterling 925 (€79) è reso inconfondibile da Minnie, grande amante della moda e icona di stile. Il suo classico fiocco risplende grazie alle pietre di zirconia cubica donando un tocco rosato, mentre il suo sorriso radioso ravviverà ogni outfit.

Il delizioso charm a forma di ritratto di Mickey Mouse (anche in questo caso €79) farà nascere un sorriso sul viso di chi lo riceve. Creato per i bracciali Pandora Moments e accuratamente decorato da pietre di zirconia cubica che donano una finitura scintillante, il charm in Argento Sterling 925 presenta tutte le caratteristiche classiche dell'adorabile topolino, incluso il suo grande sorriso.

Tezenis propone, a prezzi variabili, molte idee: dai boxer stampati al pigiama lungo in cotone con stampa di Topolino e Minni e la scritta "Mr. e Mrs.", senza dimenticare la felpa corta a girocollo con stampa centrale e la scritta LOVE su fondo nero.

Valenti & Co permette di scegliere tra vari modelli di cornice portafoto in argento decorata. I dettagli dipinti con tecnica 3D ritraggono personaggi amati come Minnie, Gli Aristogatti e La Carica dei 101. I prezzi, intorno ai €30, e le dimensioni variano in base al modello.

La collezione Stroili Oro per Disney propone un bracciale in acciaio decorato con strass e ciondoli di Topolino e Minni (€49,90); un bracciale rigidio in acciaio rosato con Paperino e Paperina che si accende dei bagliori dei cristalli appoggiandosi alle linee essenziali e ai tratti minimal (€69,90); e il bracciale rigido in acciaio della linea Mickey & Friends decorato con strass e ciondoli di Topolino e Minni (€69,90).

Egen rallegra invece la cucina con numerose proposte che comprendono un tagliapizze in polipropilene e acciaio (€8,90), il set di 2 piatti pizza (€39,90), e il set 2 tazze caffè Mickey Mouse impilabili (€19,90).