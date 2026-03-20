San Diego Comic-Con Málaga: le prime anticipazioni e le date della seconda edizione dell'evento

La seconda edizione del San Diego Comic-Con Málaga si svolgerà dal 1º al 4 ottobre 2026 presso FYCMA (Palazzo dei Congressi e delle Fiere di Málaga) e potrà contare su un'importante espansione degli spazi e dei contenuti, ideata per migliorare l'esperienza del pubblico.

L'annuncio è stato fatto durante un evento che si è svolto presso la Casa del Lector al Matadero Madrid alla presenza di autorità, responsabili dell'organizzazione, figure di spicco della cultura, sia dell'ambito creativo che industriale, e media.

I primi annunci sul ritorno del San Diego Comic-Con Malaga

Il progetto, che porta in Europa l'evento cult, gode del supporto della Junta de Andalucía e del Comune di Málaga, con BBVA come sponsor principale.

Fernando Piquer, direttore del San Diego Comic-Con Málaga, ha dichiarato: "Avviamo una nuova fase: ampliamo spazi e contenuti per offrire la migliore esperienza ai fan e rafforzare il ruolo di Málaga come punto di incontro internazionale della cultura pop.

Tra gli annunci compiuti c'è anche quello che chi ha partecipato all'edizione 2025 potrà accedere a una prevendita esclusiva quando verranno messi in vendita i biglietti per accedere all'atteso appuntamento.

David Glanzer, rappresentante di San Diego Comic-Con International, ha invece ribadito tramite un videomessaggio il suo impegno nello sviluppo del progetto in Spagna e in Europa, sottolineando il potenziale di crescita dell'evento di Málaga mantenendo l'essenza dell'evento originale.

Le novità della seconda edizione

L'edizione 2026 amplierà in modo importante i suoi spazi e contenuti all'interno del recinto fieristico, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva dei partecipanti.

Tra le principali novità c'è quindi l'ampliamento dell'area espositiva, che quasi raddoppierà la sua superficie passando da 10.800 metri quadrati a 19.600 metri quadrati grazie all'integrazione di un secondo padiglione esterno di 8.800 metri quadrati. Questa decisione permetterà di raddoppiare il numero di stand presenti.

L'area videogiochi - Gaming Plaza passerà poi da 280 metri quadrati a oltre 2.000 metri quadrati e avrà una nuova collocazione interna indipendente.

La zona dedicata ai giochi di ruolo - Ludic Plaza, 'Sit&Play Area' avrà invece uno spazio a parte più ampio, distribuito su due padiglioni. Questi cambiamenti sono stati ideati per permettere di distribuire le attività e rendere più semplice la partecipazione del pubblico.

L'area Artists' Alley avrà inoltre uno spazio esterno indipendente nel Village. Questo spazio, che nel 2025 ha ospitato artisti come Peach Momoko, Simon Bisley, Jorge Jiménez, Pepe Larraz e Claudio Castellini, tornerà a riunire disegnatori di fumetti, illustratori e autori di graphic novel, che presenteranno e venderanno il loro lavoro direttamente al pubblico, avvicinando i fan al processo creativo dei loro artisti preferiti.

Lo spazio Meet the Artist tornerà nuovamente dopo il grande successo della scorsa edizione, offrendo l'opportunità di incontrare da vicino figure internazionali del cinema, del fumetto e dell'illustrazione, ottenere autografi e foto e interagire con loro.

Le dichiarazioni delle autorità

Il consigliere per il Turismo e l'Andalusia Estera della Junta de Andalucía, D. Arturo Bernal, ha sottolineato la significativa generazione di occupazione e reddito per la città e la regione derivante da questo evento, che rappresenta "un'opportunità per le nostre imprese, PMI e industrie creative", aggiungendo poi che l'evento "dimostra che l'Andalusia è sulla mappa dei grandi eventi internazionali, attira nuove generazioni di visitatori, diversifica la nostra offerta e contribuisce a mantenere l'attività economica e l'occupazione durante tutto l'anno".

Bernal ha poi ribadito che il talento e le industrie culturali e creative contribuiscono in modo significativo a muovere l'economia contemporanea e questo evento rappresenta quindi la "connessione tra innovazione, industria e comunità globale per proiettare la capacità culturale e creativa dell'Andalusia nel mondo".

Ignacio Román, direttore generale di FYCMA Málaga, ha invece sottolineato che "la celebrazione di questo evento a Málaga rafforza la proiezione internazionale della città e amplia la sua visibilità in nuovi ambiti", ribadendo la piena disponibilità di FYCMA affinché l'evento continui a crescere in modo solido a tutti i livelli.

Il San Diego Comic-Con Málaga viene infatti considerato come una piattaforma per posizionare l'Andalusia e Málaga come punti di riferimento europei nei settori della cultura, dell'intrattenimento e dell'innovazione creativa.