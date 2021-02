Sam Neill e quel "caprone" di Jeff Goldblum: gli animali della sua fattoria hanno nomi hollywoodiani

Senza dubbio Sam Neill è uno degli interpreti più peculiari del panorama hollywoodiano. Il fatto che l'attore affibbi agli animali della sua fattoria in Nuova Zelanda gli stessi nomi dei maggiori attori hollywoodiani con cui ha lavorato la dice lunga sul suo carattere scherzoso e ironico. Nei social media è possibile apprezzare questa dote di Neill che, spesso e volentieri, posta fotografie direttamente dalla sua fattoria e alle prese con i più disparati animali.

Sam Neill in una scena di Jurassic Park III

Come riportato da Cinemablend, quindi, Sam Neill non si occupa soltanto di dinosauri ma si muove con abilità e destrezza sul fronte animali da fattoria. In occasione del periodo promozionale di Rams, Rotten Tomatoes ha chiesto all'attore se abbia già nominato qualche suo animale Chris Pratt in virtù della collaborazione sul set di Jurassic World: Dominion. Neill ha dichiarato: "Non ancora. Sicuramente, però, troverò qualche vittima a cui affibbiare il nome. Non so che animale merita il suo nome. In genere mi vengono sul momento. Là sotto, ad esempio, c'è Jeff Goldblum. Eccolo, sta accanto al traliccio elettrico. Jeff è un ariete in pensione e ha diversi amici".

"Ariete in pensione con diversi amici" è la descrizione perfetta per Jeff Goldblum. Immaginate, infatti, di trascorrere una serata insieme a Neill, Goldblum e a un ariete a suon di jazz e alcool. Ovviamente, qualora a suonare il piano sia la versione sbagliata di Jeff Goldblum, la melodia potrebbe variare un po'. Un recente post su Twitter, invece, è stato dedicata alla gallina Kate Winslet, definita come una grande mamma per i suoi piccoli.

Attendiamo con ansia che Sam Neill decida di chiamare Chris Pratt uno dei suoi animali. Il tempo che ci separa dalla distribuzione in sala di Jurassic World: Dominion è ancora lungo e non è il caso di fare troppe pressioni su Neill. In vista di quella giornata, sicuramente, il parco dell'attore avrà guadagnato in nomi di star hollywoodiane. E, voi, a quale animale concedereste l'onore di portare lo stesso nome di Pratt?