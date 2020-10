Salvinology - Tutti i volti di Matteo Salvini: stasera su Nove

Matteo Salvini è al centro di Salvinology - Tutti i volti di Matteo, in onda stasera su Nove in prima serata e in prima tv assoluta.

Per il ciclo di attualità targato Nove Racconta il segretario della Lega Matteo Salvini è al centro non di una biografia ma di un racconto polifonico e originale che cercherà di spiegare perché Matteo Salvini è Matteo Salvini. Il documentario Salvinology - Tutti i volti di Matteo è in prima tv assoluta stasera su Nove alle 21:25 e disponibile in anteprima su Dplay Plus.

Per capire il fenomeno Salvini è fondamentale conoscerne la storia, le curiosità più private, spiegarne i meccanismi della comunicazione, porre domande, ascoltare risposte e spostare continuamente la prospettiva della narrazione, analizzando linguaggi e immagini che passano dalla politica alla cronaca, alla satira, al gossip. Ne esce una fotografia di una vicenda lunga oltre 40 anni che nasce per caso e coinvolge amici e nemici, passando per Umberto Bossi, Bruce Springsteen, la Regina d'Inghilterra e la Bestia, Giorgio Gaber e il Papeete. Il padre, i compagni di scuola, le passioni musicali, gli amori, i fan, i rivali: un esercito di testimoni dei suoi meriti ed errori, a cavallo tra luci e ombre, che muovono dal passato e cercano di disegnare il suo futuro.

Grazie a contenuti video e materiali di archivio e attraverso le voci di tanti personaggi del mondo del giornalismo, della tv, della musica, della politica (Enrico Mentana, Roberto Maroni, Maria Giovanna Maglie, Makkox, Gad Lerner, Andrea Scanzi, Gemitaiz, solo per citarne alcuni) Salvinology spiega come Salvini è diventato oggi, che piaccia o no, l'unico personaggio politico che dopo Renzi e Berlusconi, negli ultimi anni è riuscito a catalizzare un grande consenso elettorale e un'enorme attenzione mediatica. Almeno fino al 2020.

Salvinology - Tutti i volti di Matteo (1 episodio x 65') è prodotto da LaPresse per Discovery Italia ed è disponibile in anteprima su Dplay Plus dal 18 ottobre e successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com-o su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.