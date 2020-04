Salva il Pianeta: Diventa un Eroe, la campagna per l'ambiente oggi su Boing e Cartoonito

In occasione della Giornata della Terra, Boing e Cartoonito presentano Salva il Pianeta: arrivano in esclusiva dieci clip musicali e due nuove serie!

In occasione della Giornata della Terra - che quest'anno celebra il suo 50° anniversario - Boing (canale 40 del DTT) e Cartoonito (canale 46 del DTT) lanciano la campagna dal nome Salva in Pianeta: Diventa un eroe. L'iniziativa per l'ambiente è sostenuta dal WWF, la più grande organizzazione mondiale per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo, che riconosce nel progetto la qualità del messaggio veicolato e il forte impatto comunicativo che questo potrà avere nei confronti del target kids.

Oggi, a partire dalle 8.00, debutteranno su entrambi i canali dieci clip musicali in animazione - prodotte da Boing e Cartoonito - con lo scopo di sensibilizzare gli spettatori sul tema dell'ambiente. I videoclip andranno in onda a rotazione per tutta la giornata e verranno trasmessi sui canali sino a giugno. Ogni clip, realizzata sotto forma di canzone ispirata ai generi musicali dell' hip-hop e della trap, affronta un argomento legato alle problematiche che affliggono la Terra, come lo smog, lo spreco energetico e idrico, il surriscaldamento, i rifiuti, il disboscamento, il consumismo e l'inquinamento. L'obiettivo è quello di coinvolgere i giovani spettatori, responsabilizzandoli e dando loro empowerment attraverso consigli e pratiche concrete da poter attuare quotidianamente. Ognuno, infatti, può essere un eroe perché ogni singola azione, seppur piccola, conta e può cambiare il futuro del nostro Pianeta.

Attraverso una grafica accattivante e un linguaggio positivo e ottimista - in puro stile Boing e Cartoonito - le clip veicoleranno il messaggio ecologista rendendo il cambiamento qualcosa di tangibile e realizzabile: usare i mezzi pubblici invece delle macchine, spegnere sempre la luce, non usare i termosifoni inutilmente, non sprecare acqua chiudendo sempre il rubinetto quando non strettamente necessario, e ancora non gettare rifiuti sulla spiaggia come in città, evitare di usare la carta in modo eccessivo, rispettare gli animali e riciclare ciò che non si usa più... sono solo alcuni dei semplici gesti che tutti possono compiere, diventando nel proprio piccolo, un eroe.

Le clip saranno disponibili anche sulla Boing App e Cartoonito App, le applicazioni gratuite che permettono di vedere i canali lineari ed accedere, in assoluta sicurezza, a giochi, contenuti speciali e episodi on demand. Entrambe le app, nel pieno rispetto della privacy dei suoi utenti, non richiedono alcuna registrazione, né profilazione dei dati. Alla campagna è legata, inoltre, una call to action che invita gli spettatori ad inviare un proprio disegno o messaggio sulla tematica ambientale e sulla salvaguardia del Pianeta. Boing e Cartoonito si fanno così promotori e veicolo di comunicazione del pensiero dei ragazzi, luoghi dove poter esprimersi e farsi sentire.

Nella pagina dedicata, disponile su Boingtv.it e Cartoonito.it, è possibile trovare tutti i dettagli sull'iniziativa e la modalità di partecipazione. A rendere ancora più speciale questa giornata, da non perdere l'anteprima assoluta - a reti unificate - della nuovissima serie Meteoheroes. Su Boing e Cartoonito, alle 19.40, andranno infatti in onda le prime puntate della serie animata italiana - una coproduzione Mondo TV e Meteo Expert - che affronta attraverso le storie di sei bambini dotati di incredibili superpoteri, la tematica del cambiamento climatico e l'importanza del rispetto della natura. Il giorno del loro decimo compleanno Pluvia, Nubes, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo scoprono di avere poteri speciali. Possono infatti scatenare gli agenti atmosferici: far cadere la pioggia e la neve, scagliare fulmini e far risuonare tuoni, scatenare il vento, scaldare la terra e sciogliere i ghiacci. Presto il team si ritrova in un'avveniristica centrale dove l'intelligenza artificiale Tempus, guidata da scienziati e metereologi del CEM - Centro Esperti Meteo - li addestrerà a controllare i loro poteri trasformando il gruppo nei MeteoHeroes.

Il CEM è una struttura internazionale diretta dalla scienziata Margherita Rita, nome che rende omaggio a due grandissime donne scienziate: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Un messaggio importante veicolato in maniera divertente e coinvolgente, attraverso una serie comedy che permetterà ai bambini di imparare tante nuove nozioni sul mondo dell'ecologia, comprendendo quanto sia importante fare attivamente la propria parte. La sigla dello show sarà cantata dall'amatissimo Francesco Facchinetti. Ma le sorprese non finiscono qui. Su Cartoonito, a seguire, andrà in onda anche una selezione di episodi tratti da C'era una volta... la terra, spin-off della celebre e amatissima serie Siamo fatti così, che racconta ai bambini i problemi che affliggono il nostro Pianeta e ricorda a tutti, anche ai più piccoli, che rispettare la Terra è compito di ognuno.