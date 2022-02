Sally Kellerman, "Labbra Bollenti" di MASH, morta a 84 anni

L'attrice Sally Kellerman, nota per la partecipazione in MASH di Robert Altman nel ruolo di Labbra Bollenti, è morta il 24 febbraio 2022 a 84 anni a seguito della demenza senile.

Sally Kellerman, la cui lunga carriera era nota soprattutto per la sua interpretazione del maggiore dell'esercito americano Margaret "Labbra Bollenti" Houlihan nel classico di Robert Altman MASH, è morta il 24 febbraio 2022 per complicazioni legate alla demenza in una struttura di assistenza sanitaria a Woodland Hills, in California. Aveva 84 anni.

MASH: Sally Kellerman nel ruolo di Margaret Houlihan

La carriera di Sally Kellerman è durata più di 60 anni e ha abbracciato diversi ambiti del mondo dello spettacolo. Oltre al film MASH, Kellerman è apparsa in molti altri film di Robert Altman, tra cui Anche gli uccelli uccidono, Ready to Wear, I protagonisti e Welcome to LA, prodotto dal regista.

Ha partecipato a numerose pellicole tra cui Last of the Red Hot Lovers, Slither, The April Fools, A Reflection of Fear e Back to School, ed è apparsa nelle popolari serie tv Star Trek, The Twilight Zone, Bonanza e The Outer Limits.

MASH, la guerra secondo Robert Altman: una risata ci seppellirà

Oltre alla recitazione, Sally Kellerman ha registrato due album e ha contribuito con canzoni alle colonne sonore di Anche gli uccelli uccidono, Lost Horizon, Rafferty and the Gold Dust Twins e Boris and Natasha: The Movie. La sua voce fumosa e sensuale l'ha impegnata come voce fuori campo in vari spot pubblicitari.

Nell'aprile 2013, ha pubblicato il suo libro di memorie, Read My Lips: Stories of a Hollywood Life, che descrive la sua vita nel mondo dello spettacolo.