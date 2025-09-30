Sailor Moon, lo store ufficiale festeggia il suo anniversario con merchandise esclusivo stile anni '90

L'ottavo anniversario dello store ufficiale di Sailor Moon porta con sé un nuovo assortimento di prodotti che riportano i fan direttamente nell'era dei VHS e delle sigle cantate a memoria, tra colori fluo e pose dinamiche delle Guerriere Sailor.

Il Sailor Moon Store celebra l'ottavo anniversario con una collezione che rievoca l'anime anni '90. Tra accessori, gadget e un'esclusiva borsa itasha-style, i fan rivivono l'estetica neon della seconda stagione, trasformando Harajuku in un ponte tra nostalgia e modernità.

Una festa anni '90 nel cuore di Harajuku

Inaugurato nel settembre 2017 all'interno del LeForet di Harajuku, il Sailor Moon Store è diventato in pochi anni una meta di pellegrinaggio per gli appassionati dell'icona delle magical girl. Dalle prime aperture, seguite poi da "petit store" sparsi in Giappone e dalla vendita online, il negozio si è trasformato in un punto di riferimento costante per chiunque volesse stringere tra le mani un frammento dell'universo creato da Naoko Takeuchi.

Nel 2024 il locale ha ricevuto un restyling ufficiale, arricchito con illustrazioni della stessa autrice e con un grande murale ispirato al manga, dove Sailor Moon incontra Neo Queen Serenity nella regale cornice di Crystal Tokyo.

Ora, con l'ottavo anniversario, il negozio sceglie di guardare indietro, non per nostalgia sterile ma per celebrare la scintilla che ha acceso l'immaginario di milioni di spettatori negli anni '90. Le nuove creazioni includono stand in acrilico, tazze, adesivi, clear file e persino un asciugamano, tutti decorati con artwork provenienti dalla seconda stagione dell'anime.

Le cinque Guerriere appaiono ciascuna nella propria posa distintiva, stagliandosi su uno sfondo ispirato alla Tokyo notturna illuminata al neon. A completare l'atmosfera, un logo rétro in inglese, diverso da quelli utilizzati nelle edizioni nipponiche o occidentali, che accentua ulteriormente il carattere da poster vintage.

I prezzi oscillano da 440 yen (circa 3 dollari) per i file trasparenti fino a 2.530 yen (circa 17 dollari) per l'asciugamano, rendendo la collezione accessibile e allo stesso tempo esclusiva per chi desidera portarsi a casa un frammento di passato.

L'accessorio esclusivo firmato Sailor Moon

Il pezzo forte di questa celebrazione è senza dubbio la nuova borsa itasha-style, proposta quest'anno in nero dopo la versione bianca lanciata nel 2024. Il design non è solo estetico, ma pensato per i fan che amano mostrare i propri oggetti da collezione senza timore di rovinarli o perderli.

La borsa, infatti, presenta tre scomparti interni e una tasca trasparente che permette di esibire spille, portachiavi o altri piccoli tesori dedicati alla serie. Sul retro campeggia il volto di Luna, la gatta guardiana che ha accompagnato Usagi sin dal primo episodio, mentre un ciondolo rosa brillante, facilmente removibile, aggiunge un tocco giocoso al design complessivo.

Il prezzo, 7.480 yen (circa 50 dollari), colloca l'oggetto in quella zona di confine tra accessorio quotidiano e cimelio da collezione. La vendita è prevista per la fine di ottobre, momento che renderà Harajuku ancora più scintillante.

Nella città che non dorme mai, le Guerriere Sailor continuano a difendere non solo la giustizia ma anche la memoria collettiva di chi, negli anni '90, accendeva la televisione per seguirne le avventure. L'ottavo anniversario dello store è dunque un rituale che unisce il passato al presente, trasformando la semplice esperienza di shopping in un viaggio nel tempo illuminato dalle luci al neon di Tokyo.