Sailor Moon: arriva la mostra per i 25 anni dell'anime

Sailor Moon sarà protagonista di una mostra dedicata ai 25 anni del celebre anime: Torino ospiterà l'evento al Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza, in cui i visitatori potranno assistere a un'esposizione in onore dell'eroina che veste alla marinara creata nei primi anni novanta da Naoko Takeuchi.

Il manga ha esordito nel febbraio 1991 ed è stato un successo così planetario che ha ispirato cinque serie televisive anime, prodotte da Toei Animation: Sailor Moon, Sailor Moon R (Sailor Moon, la luna splende), Sailor Moon S (Sailor Moon e il cristallo del cuore), Sailor Moon SuperS (Sailor Moon e il mistero dei sogni), Sailor Moon Sailor Stars (Petali di stelle per Sailor Moon). La mostra sarà visitabile a Torino a partire dal 5 giugno.

Ancora non è stato presentato il contenuto della mostra e degli eventi a lei correlata, le pagine social del Mufant hanno presentato una lastra, realizzata proprio per l'occasione, che raffigura proprio Sailor Moon con una citazione tratta da Mary Shelley: "È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo".

Sailor Moon è stata una delle serie di successo più importanti della storia del Giappone, fruttando tra merchandising e vendite degli episodi più di 1.5 miliardi di dollari alla fine degli anni '90. Basta pensare che dieci anni dopo la serie era ancora in testa al sondaggio della sua rete principale, il TV Asahi's Top 100 Anime polls sia nel 2005 che nel 2006. La saga di Sailor Moon è stata prodotta da Toei Animation dal 1992 al 1997, ed è composta da oltre 200 episodi, divisi in 5 serie tv, tre film, due cortometraggi e uno speciale tv.