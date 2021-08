Sabrina Salerno come Miss Maglietta Bagnata, le foto hot su Instagram sono da paura

Sabrina Salerno ha pubblicato una serie di foto hot che la mostrano in versione Miss Maglietta Bagnata, scatenando i commenti dei suoi fan su Instagram che non hanno potuto far altro che riempire di complimenti la cantante italiana.

Quando manca una settimana alla fine del mese di agosto, c'è chi continua a godersi la calda stagione, postando sui social una lunga serie di scatti con scenari mozzafiato. Nel caso di Sabrina Salerno, lo scenario che fa impazzire i suoi seguaci non corrisponde sempre con quello paesaggistico che la circonda. Spesso, infatti, i suoi fan preferiscono soffermarsi sul suo fisico, elogiandone le forme che fanno sognare gli italiani sin dai tempi di Boys (Summertime Love), il singolo che ha infuocato per anni le discoteche di tutta Italia.

Le recenti foto condivise da Sabrina Salerno, ad esempio, hanno reso ancora più piccante la sua pagina Instagram. Gli scatti mostrano la cantante in versione "Miss maglietta bagnata", con il seno in evidenza ed un addome assolutamente invidiabile. Questa non è la prima foto in cui Sabrina Salerno sfoggia il suo fisico da sexy 53enne, per la gioia dei suoi numerosi follower che, non a caso, anche sotto le ultime foto hanno rilasciato commenti pieni di elogi e parole di "ammirazione". C'è chi scrive "Io mi arrendo", oppure chi ironizza e scrive "Ho finito lo zoom". Anche le donne sembrano apprezzare la bellezza di Sabrina Salerno. In un commento, ad esempio, si legge: "Eh vabbè ma cosi fai venire un infarto anche a noi donne. Che bomba sorella mia. Da donna ci vuole coraggio a seguirti". Non mancano poi i commenti di personaggi famosi, tra cui Sandra Milo che, ad esempio, scrive: "Credo che possano dirti in tanti - se non tutti - che se partecipassi al concorso Miss maglietta bagnata arriveresti prima". Elisa D'Ospina, invece, scrive un esaustivo: "Ciaone proprio".